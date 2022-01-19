Оккупанты заявили о занятии "неизвестными" школы в Новогнатовке: штаб ООС отреагировал
Пророссийские боевики заявляют о размещение поблизости школы 12 БТР и БМП. Группа из 60 людей были без опознавательных знаков.
Представители российско-оккупационных формирований в Донецкой области заявили, что группа неизвестных заняла школу и близлежащую территорию вокруг нее в Новогнатовке. Об этом сообщает РИА Новости.
Утверждается, что на подконтрольной правительству территории группа из около 60 человек захватила школу и территорию лесного хозяйства, разместив там 12 БТР и БМП. Оккупанты заявляют, что событие произошло в начале месяца.Важно
Пророссийские боевики рассказывают о жалобах на противоправные действия Вооруженных сил Украины, но параллельно этому утверждают, что школу заняли неизвестные без знаков различия.
В Штабе ООС опровергают заявление оккупантов
Пресс-центр Операции объединенных сил утверждают, что вероятнее всего информация, распространенная пророссийскими боевиками, фейк.
"В ООС официальной на этот счет нет. Все официальные сообщения мы публикуем на своей странице в Facebook", — заявили в ООС изданию УНН.
Напомним согласно информации украинской разведки, Россия готовит провокации для того, чтобы обвинить в них украинских военных. В Мининформполитике заявили, что оккупанты на Донбассе готовят обстрелы на Крещение на водоеме "Кирпичный".