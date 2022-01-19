Окупанти заявили про зайняття "невідомими" школи в Новогнатівці: штаб ООС відреагував
Проросійські бойовики заявляють про розміщення поблизу школи 12 БТР та БМП. Група із 60 людей була без розпізнавальних знаків.
Представники російсько-окупаційних формувань у Донецькій області заявили, що група невідомих зайняла школу та прилеглу територію навколо неї у Новогнатівці. Про це повідомляє РІА "Новини".
Стверджується, що на підконтрольній уряду території група з майже 60 осіб захопила школу і територію лісового господарства, розмістивши там 12 БТР і БМП. Окупанти заявляють, що подія сталася на початку місяця.Важливо
Проросійські бойовики розповідають про скарги на протиправні дії Збройних сил України, але паралельно цьому стверджують, що школу зайняли невідомі без розпізнавальних знаків.
У Штабі ООС спростовують заяву окупантів
Пресцентр Операції об'єднаних сил стверджує, що найімовірніше інформація, поширена проросійськими бойовиками, є фейком.
"В ООС офіційної інформації щодо цього немає. Усі офіційні повідомлення ми публікуємо на своїй сторінці у Facebook", — заявили в ООС виданню УНН.
Нагадаємо, згідно з інформацією української розвідки, Росія готує провокації для того, щоб звинуватити в них українських військових. У Мінінформполітиці заявили, що окупанти на Донбасі готують обстріли на Водохреще на водоймі "Цегляний".