Окупанти заявили про зайняття "невідомими" школи в Новогнатівці: штаб ООС відреагував

Проросійські бойовики заявляють про розміщення поблизу школи 12 БТР та БМП. Група із 60 людей була без розпізнавальних знаків.

Представники російсько-окупаційних формувань у Донецькій області заявили, що група невідомих зайняла школу та прилеглу територію навколо неї у Новогнатівці. Про це повідомляє РІА "Новини".

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Стверджується, що на підконтрольній уряду території група з майже 60 осіб захопила школу і територію лісового господарства, розмістивши там 12 БТР і БМП. Окупанти заявляють, що подія сталася на початку місяця.

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Проросійські бойовики розповідають про скарги на протиправні дії Збройних сил України, але паралельно цьому стверджують, що школу зайняли невідомі без розпізнавальних знаків.

У Штабі ООС спростовують заяву окупантів

Пресцентр Операції об'єднаних сил стверджує, що найімовірніше інформація, поширена проросійськими бойовиками, є фейком.

"В ООС офіційної інформації щодо цього немає. Усі офіційні повідомлення ми публікуємо на своїй сторінці у Facebook", — заявили в ООС виданню УНН.

Нагадаємо, згідно з інформацією української розвідки, Росія готує провокації для того, щоб звинуватити в них українських військових. У Мінінформполітиці заявили, що окупанти на Донбасі готують обстріли на Водохреще на водоймі "Цегляний".