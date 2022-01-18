Боевики на Донбассе готовят провокацию на Крещение, - Мининформполитики (инфографика)

Водоем "Кирпичный", где пройдут крещенские купания, хотят обстрелять с шахты им. Челюскинцев, а ее саму после преступления намереваются взорвать.

19 января российские оккупационные войска готовят обстрел верующих в Петровском районе Донецка, что позволит обвинить украинских военных в нападении во время религиозного праздника. Именно этот повод будет использован для вторжения российских вооруженных сил на территорию Украины, сообщает на своей страничке в Facebook Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информполитики Украины.

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Провокационный обстрел произойдет во время Крещенских обрядов на водоеме "Кирпичный" в Петровском районе Донецка, сообщают эксперты Центра. Огонь по верующим будет вестись, возможно, из опорного пункта оккупантов, расположенного на шахте им. Челюскинцев. Он находится менее, чем в двух километрах от водоема.

"Чтобы замаскировать выстрелы, вражеские военные готовятся включить главный вентилятор на уже давно неработающей шахте", — говорится в сообщении. Свидетельством тому может быть тестовое включение вентилятора на несколько часов, который оккупанты провели 15 января.

Кроме того, российские силы могут подстроить взрыв самой шахты вооружением, запрещенным Минскими договоренностями. Весь комплекс провокаций послужит достаточным поводом для начала полномасштабного вторжения российской армии и начала активных боевых действий.

16 января один из британских политиков заявил, что интервенция РФ в Украину начнется в ближайшие несколько дней и предотвратить ее нельзя. Тобиас Эллвуд, председатель парламентского комитета Великобритании по обороне заявил, что у НАТО была ранее возможность разместить в Украине достаточно военной техники и своих солдат, чтобы избежать российского вторжения. Но теперь дальнейшее развитие событий зависит только от Путина, и на следующей неделе станет понятно, чем все это закончится.

Ранее Фокус сообщал о том, что Россия подготовила группу боевиков, чтобы спровоцировать вторжение в Украину. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.