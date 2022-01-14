Россия подготовила группу боевиков, чтобы спровоцировать вторжение в Украину, – советник Байдена

Обученные боевики-провокаторы могут вести бои в городах и пользоваться взрывчаткой. После их диверсий РФ может вторгнуться в Украину в период между серединой января и серединой февраля.

Россия подготовила группу оперативников, чтобы провести спецоперацию на Донбассе под чужим флагом и спровоцировать вторжение в Украину. Об этом сообщил американский канал CNN со ссылкой на советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.

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Российские боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и умеют использовать взрывчатку, сказал советник Байдена.

"Разведсообщество из США владеет информацией о том, что Россия закладывает предлог для вторжения (в Украину). Мы видели эту тактику в 2014 году. Мы предоставим прессе дополнительные данные в течение следующих 24 часов", – объяснил он.

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Салливан назвал очередные сроки военного вторжения РФ в Украину – между серединой января и серединой февраля.

Власти РФ начали подталкивать население к вторжению, распространяя нарративы об ухудшении ситуации с правами человека в Украине и усилении воинственной риторики украинских лидеров, добавил он.

Напомним, что 13 января советник Бадена предупреждал о возможных диверсиях со стороны России, чтобы найти повод для вторжения в Украину.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о готовности Соединенных Штатов вместе с НАТО и партнерами из Евросоюза дать ответ, если Кремль усилит эскалацию военного конфликта с Украиной.

В российском МИД 13 января заявили, что военные специалисты предлагают президенту России варианты решения проблем в случае ухудшения обстановки вокруг Украины.