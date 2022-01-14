США и ЕС готовы отреагировать на вторжение армии РФ в Украину, — Блинкен

В случае продолжения агрессии Кремль, как уверяет глава Госдепа США, ожидают масштабные последствия и санкции, которые ранее не вводились против России.

Вашингтон вместе с партнерами по Евросоюзу и НАТО готовы отреагировать, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил в ходе брифинга.

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По словам дипломата, Россия должна выбрать, по какому из двух путей она пойдет для урегулирования войны с Украиной — дипломатия либо дальнейшая агрессия в отношении Киева.

Глава Госдепа заверил, что США вместе со своими партнерами из ЕС, НАТО и Большой семерки "полностью готовы отреагировать", если Москва сделает выбор в пользу эскалации вооруженного конфликта.

"Есть путь дипломатии и диалога, и мы привержены этому, мы считаем, что это лучший путь вперед, это самый ответственный путь вперед для решения разногласий, а также — для ситуации (урегулирование войны на Донбассе — ред.) на востоке Украины. С другой стороны, если они выберут (Кремль — ред.) конфронтацию, если они выберут агрессию, мы к этому полностью готовы", — заверил Энтони Блинкен в ходе брифинга.

Один из журналистов поинтересовался, какие именно "масштабные последствия" ожидают Россию в случае полномасштабного вторжения в Украину, и готов ли Белый дом конкретно озвучить ограничения, которые будут введены в отношении Кремля.

Энтони Блинкен отказался конкретизировать, но предупредил, что речь идет о санкциях, которые ранее никогда не вводились против Российской Федерации.

"Россия хорошо осведомлена о многих вещах, которые мы сделаем, если они поставят нас в положение, когда мы должны будем это сделать… Я думаю, что россияне прекрасно знают о многих вещах (новые санкции — ред.), которые обсуждаются, разрабатываются. Но вопрос теперь действительно стоит перед Москвой, какой путь они выберут (в отношении Украины — ред.)", — подытожил американский дипломат.

Напомним, 13 января советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что Россия ищет повод для полномасштабного вторжения в Украину. По данным спецслужб США, Кремль в качестве предлога для начала широкомасштабных боевых действий может обвинить ВСУ в подготовке нападения на ОРДЛО.

12 января в США анонсировали создание "Акта о защите суверенитета Украины", по которому Киев получит экстренную помощь от Вашингтона в случае нападения России. Как проинформировала пресс-служба сенатора-демократа Джинн Шейхин, документ предусматривает выделение Украине дополнительных $500 млн и прямые кредиты на закупку оборонительного вооружения.