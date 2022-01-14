США та ЄС готові відреагувати на вторгнення армії РФ до України, — Блінкен

У разі продовження агресії на Кремль, як запевняє глава Держдепу США, очікують на масштабні наслідки та санкції, які раніше не вводилися проти Росії.

Вашингтон разом із партнерами у Євросоюзі й НАТО готові відреагувати, якщо Росія зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. Про це глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив у ході брифінгу.

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За словами дипломата, Росія має обрати, яким із двох шляхів вона піде для врегулювання війни з Україною — дипломатією чи подальшою агресією щодо Києва.

Глава Держдепу запевнив, що США разом зі своїми партнерами з ЄС, НАТО й Великої сімки "цілком готові відреагувати", якщо Москва зробить вибір на користь ескалації збройного конфлікту.

"Є шлях дипломатії та діалогу, і ми віддані цьому, ми вважаємо, що це найкращий шлях уперед, це найвідповідальніший шлях уперед для вирішення розбіжностей, а також для ситуації (урегулювання війни на Донбасі — ред.) на сході України. З іншого сторони, якщо вони оберуть (Кремль — ред.) конфронтацію, якщо вони оберуть агресію, ми до цього повністю готові", — запевнив Ентоні Блінкен під час брифінгу.

Один із журналістів поцікавився, які саме "масштабні наслідки" очікують на Росію в разі повномасштабного вторгнення в Україну і чи готовий Білий дім конкретно озвучити обмеження, які будуть запроваджені щодо Кремля.

Ентоні Блінкен відмовився конкретизувати, але попередив, що йдеться про санкції, які раніше ніколи не запроваджувалися проти Російської Федерації.

"Росія добре обізнана про багато речей, які ми зробимо, якщо вони поставлять нас у становище, коли ми повинні будемо це зробити... Я думаю, що росіяни чудово знають про багато речей (нові санкції — ред.), які обговорюються, розробляються. Але питання тепер справді стоїть перед Москвою, який шлях вони оберуть (стосовно України — ред.)", — підсумував американський дипломат.

Нагадаємо, 13 січня радник Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван попередив, що Росія шукає привід для повномасштабного вторгнення в Україну. За даними спецслужб США, Кремль як привід для початку широкомасштабних бойових дій може звинуватити ЗСУ в підготовці нападу на ОРДЛО.

12 січня в США анонсували створення "Акту про захист суверенітету України", за яким Київ отримає екстрену допомогу від Вашингтона в разі нападу Росії. Як поінформувала пресслужба сенатора-демократа Джин Шейхін, документ передбачає виділення Україні додаткових $500 млн і прямі кредити на закупівлю оборонного озброєння.