В США разработали "Акт о защите суверенитета Украины": что это даст

Законопроект предусматривает выделение дополнительных 500 млн долларов для экстренной помощи в случае полномасштабной атаки России. Также возможны прямые кредиты для закупки оружия.

Пресс-служба сенатора Джина Шейхина сообщила о разработке "Акта о защите суверенитета Украины", который предусматривает экстренную помощь для Украины в случае масштабного вторжения РФ.

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Документ предусматривает дополнительные 500 млн долларов для укрепления обороноспособности Украины.

"Поскольку Кремль продолжает неоправданно наращивать военную мощь вдоль границы с Украиной, предложение сенатских демократов по сдерживанию военной эскалации посылает четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты готовы наложить разрушительные последствия на Путина и российскую экономику, если он пойдет по пути повторного вторжения в Украину", — указывается в документе.

Акт предусматривает также наложение санкций против российского банкового сектора, российских топ-чиновников, а также высокопоставленных военных. Чтобы помочь Украине обороняться, предусматривается быстрая передача вооружения. Законопроект предусматривает усиление противодействия Штатами российской пропаганде.

Дополнительно могут выделить 3 млн долларов на международную военную и образовательную подготовку в ответ на российскую агрессию.

"Это дало бы администрации настоящие зубы, чтобы нанести карательный ущерб Кремлю, укрепить региональное партнерство и увеличить военную помощь Украине, чтобы лучше защитить себя. Эскалационное поведение Путина в отношении Украины и других американских партнеров в Восточной Европе требует, чтобы мы изменили наш ответ — мы не можем использовать вчерашние планы для кризисов, с которыми мы сталкиваемся сегодня", — заявил Шейхин.

Конгресс обязуется рассмотреть заявку о выделении помощи не позже чем через 15 дней после ее подачи. В завершение предлагается выделять Украине прямые кредиты для закупки оборонного вооружения и оборонных услуг.

Напомним, США призывают не посещать Украину из-за угрозы начала войны. Уровень опасности оценен как самый высокий — 4. В то же время в Кремле пригризили США последствиями в случае введения санкций против Путина из-за Украины.