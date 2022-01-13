4 уровень опасности: США призывают своих граждан не посещать Украину из-за угрозы начала войны

Посольство Соединенных Штатов предупреждает, условия безопасности могут измениться практически без уведомлений, из-за возросшей угрозы России и необычной военной активности у украинских границ.

Госдеп США советует гражданам США пересмотреть вопрос о поездках в Украину из-за возросшей угрозы вторжения РФ. Об этом сообщается на странице Посольства США в Украине.

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12 января на сайте Посольства обновили рекомендации по посещению Украины. В частности, граждан США просят пересмотреть планы о поездка в Украину. Россия ведет необычную военную активность у украинских границ и в оккупированном Крыму.

"Гражданам США напоминают, что условия безопасности могут измениться практически без уведомлений. Граждане США в Украине должны знать, что дальнейшие военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из страны", — подчеркивается в публикации.

Тем временем на сайте Госдепа с рекомендациями по безопасности путешествий Украина имеет 4 уровень "Do not travel" (Не посещать). Это наивысший уровень угрозы по американской шкале. Причина — COVID-19 и возрастающие угрозы со стороны России.

[ + – ] Скриншот с сайта Госдепа

Напомним, по словам главы Минобороны Великобритании, Запад должен готовиться к худшему из-за угроз России Украине. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия готовит внутреннюю дестабилизацию Украины, распространяя дезинформацию.

По информации СМИ, Россия перебрасывает к границам с Украиной боевую авиацию: истребители и ударные вертолеты.