Після двох днів тиші. На Донбасі поновилися обстріли українських позицій, — ООС

Російські збройні формування вкотре застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

На території ОРДЛО після дводенного затишшя збройні формування РФ 20 січня відновили обстріл українських позицій, зокрема із застосуванням озброєння, забороненими Мінськими угодами. Про це повідомляє пресцентр ООС.

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Зазначається, що в районі проведення операції Об'єднаних сил минулої доби російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, зокрема 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння, та запустили безпілотник, який пролетів за лінію зіткнення.

Українські позиції були обстріляні в районах Опитного, Катеринівки, Золотого та неподалік Мар'їнки.

У бік Опитного формування РФ вели вогонь зі 120 мм мінометів, а неподалік Золотого вони застосували міномети калібру 82 мм.

У напрямку Катеринівки окупаційні війська відкрили вогонь із протитанкових гранатометів. Біля Мар'їнки українські позиції було обстріляно з ручних і станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт російського безпілотника, ймовірно, "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування.

У штабі також повідомили, що українські військові відкрили вогонь у відповідь без застосування озброєння, яке заборонено Мінськими угодами. Кордони українських підрозділів залишаються без змін.

Нагадаємо, що зусиллями співробітників СБУ було викрито 13 проросійських бойовиків із загону "Луганський округ донських козаків", які воювали проти сил ЗСУ. Члени формування воювали проти України в районі Луганська та Дебальцевого.

Представники російсько-окупаційних формувань у Донецькій області заявили, що в Новогнатівці група невідомих зайняла школу та прилеглу територію, де було розміщено 12 БТР та БМП.