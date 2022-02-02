"Хочеться додому дітей побачити": СБУ затримала бойовика, який ховається в Україні (фото, відео)

Правоохоронцям чоловік розповів, що воював на боці російсько-окупаційних формувань на Донбасі, але згодом втік і залишився на підконтрольній території України

Служба безпеки України спільно зі збройними силами України затримала ексвійськового бойовиків "ЛНР" біля селища Катеринівка на Луганщині. Він вирішив повернутись на підконтрольну територію Україні, бо втомився від війни та захотів до сім'ї. Найближчим часом буде направлено клопотання до суду, а колишньому бойовику загрожує позбавлення волі до 8 років. Про це повідомили у Службі безпеки України.

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Його вже затримали та повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Співробітники служби встановили, що мешканець Попаснянського району відбував покарання у в'язниці, вийшов на волю у 2016 році та приєднався до бойовиків. У групуванні проросійських бойовиків він отримав прізвисько "Малек" і був стрільцем, снайпером та гранатометником. Зокрема, брав участь у бойових діях на Донбасі, вів прицільний вогонь із гранатометів із бронетехніки ЗСУ в районі Новоолександрівка Троїцького та Попаснянського районів Луганської області.

Під час перебування на "службі" у бойовиків "Малек" встиг отримати нагородження: нагрудний знак НЗФ "Гвардія" та пам'ятний знак "Солдат Слави".

Бойовик пояснив своє рішення залишити російсько-окупаційні формування тим, що він втомився від війни і хоче побачити свою дружину та дітей.

Нагадаємо, раніше суд засудив трьох терористів "ЛНР" до довічного ув'язнення заочно. Ексглаву "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів бойовиків Андрія Патрушева та Олександра Гурєєва звинувачували у відповідальності за аварію українського військовотранспортного літака ІЛ-76 у 2014. Тоді на борту перебувало 49 українських військових, вони загинули. Терористів засудили за статтею 258 ч.3 кримінального кодексу України щодо вчинення теракту. Наразі СБУ займається пошуками засуджених, щоб відправити їх до в'язниці. Крім того, терористи мають виплатити по 500 тисяч грн як моральне выдшкодування для 39 родичів загиблих.

Фокус писав про те, що на Донбасі п'яний бойовик ЛНР прийшов на позиції українських військових. Він прийшов зі зброєю Калашникова, але його затримали ЗСУ. 41-річний бойовик на ім'я Кузьменко Максим був розвідником розвідувального взводу, а раніше засуджений. Він підписав контракт із окупаційними силами РФ, і його випустили достроково.