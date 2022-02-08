Глава МИД Германии выдвинулась на Донбасс

На фронт Анналена Бербок в целях безопасности надела каску и бронежилет

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла на Донбасс, чтобы пообщаться с местными жителями и с руководством неправительственных организаций. Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства также посетила линию разграничения, где общалась с одним из командиров ВС Украины, сообщает DW.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На линии фронта Анналена Бербок была около 40 минут. После общения с командующим украинской военной части, в ходе которого министр иностранных дел получила информацию о состоянии дел на фронте, Анналена собирается встретиться с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

У сотрудников Организации безопасности и сотрудничества в Европе министр иностранных дел Германии поинтересуется, в частности, как соблюдается режим прекращения огня на линии между украинскими войсками и представителями оккупантов.

Следующий пункт визита Анналены — представители украинских неправительственных организаций.

Перед тем, как отправиться на фронт, министр иностранных дел Германии заявляла, что у нее есть желание своими глазами посмотреть на обстановку и пообщаться с местными жителями.

Это второй по счету день пребывания Анналены Бербок в Украине. В понедельник, 7 февраля, Аналена встречалась с представителями украинского правительства. На встрече министр МИД Германии заявила о том, что ее страна поддерживает Украину в конфликте.

Перед отъездом в Украину, Анналена Бербок обратилась к журналистам. Она сказала, что была поражена рассудительностью людей, живущих в Украине на прифронтовой линии, и поэтому собирается поговорить с ними, услышать их проблемы, опыт и жалобы.

Ранее Фокус сообщал, что Анналена Бербок выступила в защиту своего правительства, сославшись на поставку Украине 5000 армейских шлемов. Кроме того, Германия поможет Украине восстановить под Одессой защитный бункер.

Госдеп США, тем временем, назвал условия, при которых Украина будет рассматривать особый статус Донбасса. Новые переговоры состоятся вскоре в Нормандском формате.

В одном из домов на Донбассе нашли целый арсенал оружия, включая противотанковые мины, гранаты, оружие и взрывные устройства.