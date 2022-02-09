"Буде що протиставити росіянам на морі": Британія озброїла Україну ракетами

Український дипломат заявив, що вперше ВМС України отримали реальну зброю, яка допоможе у протистоянні з російським флотом. Яку саме зброю, не уточнив.

Посол України в Лондоні Вадим Пристайко заявив, що керівництво Великобританії надало Україні ракети, які допоможуть протистояти російському флоту в акваторії Азовського та Чорного морів. Про це повідомляє "НВ".

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В інтерв'ю журналістам дипломат пояснив, що завдяки отриманій від британської влади "реальній зброї" Україні нарешті буде що протиставити росіянам на морі. Він також наголосив, що подібних засобів "для розвитку" країна раніше ні від кого не отримувала.

"Великобританія шукає, якщо хочете, друзів. На кандидатуру такого друга Україна, в принципі, схожа, незважаючи на весь багаж проблем, які тягне за собою дружба з нашою державою — а це насамперед протистояння з РФ, — Британія готова піти на такий крок", — пояснив український дипломат, додавши, що така готовність підтверджується поставками озброєння, для чого було підписано угоди на 1,7 млрд фунтів стерлінгів (2 млрд доларів).

"Це дуже серйозні засоби, які ми для розвитку ніколи не отримували ззовні", — сказав Пристайко.

Виділені кошти підуть на 4 конкретні проєкти. Серед іншого, це 2 кораблі тральщики для пошуку мін, які зараз стоять на стапелях у Шотландії та модернізуються під потреби України. Ці кораблі спочатку будуватимуть у Великій Британії, а потім на українських судноверфях.

2 порти — у Чорному та Азовському морях. І ракетне озброєння. "Уперше наші ВМС отримують реальну зброю — ракети, які дозволять нам нарешті щось протиставити росіянам на морі", — пояснив Пристайко, не згадавши, однак, про які саме ракети йдеться.

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