Буде 45 рейсів: ЗМІ дізналися, що поставить США Україні

За інформацією джерел у Міноборони, Штати поставлять не лише протитакові засоби, а й засоби для контрбатарейної боротьби та стрілецьке озброєння.

США в межах додаткових 200 млн доларів допомоги Україні здійснить 45 рейсів для доставки зброї. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела в Міноборони.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Наразі в Україну вже прибуло 4 американські літаки з озброєнням для армії. Як заявляють джерела в силовому відомстві, додаткова матеріально-технічна допомога враховуватиме майже 45 рейсів. Постачання враховуватиме:

боєприпаси;

засоби контрбатарейної боротьби;

протитанкові засоби;

стрілецьке озброєння та інше.

У межах додаткової допомоги США передали Україні майже 300 одиниць ПТРК Javelin і ракет до них, а також одноразові гранатомети М141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D). Як пишуть у виданні, Захід робить ставку на насичення України протитанковими ракетними комплексами, аби ЗСУ мали тактичну перевагу на полі бою.

Нагадаємо, в Україні провели перші пуски ракет із британських NLAW, які поставила Великобританія. 25 січня в Україну прибув третій літак із США з озброєнням для української армії. Перше постачання американського озброєння відбулося 22 січня. На борту літака США, який приземлився у "Борисполі", було 90 тонн зброї. Друга "пташка" з військовим вантажем прибула до Києва 23 січня. Цього разу літак доставив 80 тонн зброї для ЗСУ.