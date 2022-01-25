В Україну прибув третій літак США з озброєнням для ЗСУ (фото, відео)

На американському літаку в Україну доставили обладнання та боєприпаси оборонного спрямування.

У міжнародний аеропорт "Бориспіль" приземлився третій літак США з військовою допомогою для української армії за умов можливого вторгнення РФ. Пряму трансляцію розвантаження повітряного судна з боєприпасами веде "UA: Перший".

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Це вже третє постачання військової допомоги від США в межах додаткової оборонної допомоги на загальну суму $200 млн.

Серед доставлених вантажів – обладнання та боєприпаси для потреб бійців Збройних сил України. В аеропорту "Бориспіль" партію військової допомоги зустрічає делегація з Міністерства оборони та посольства США в Києві.

[ + – ] До Києва прибула третя партія озброєння із США

Заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр повідомила, що в межах третьої допомоги бійці ЗСУ отримали сучасне обладнання та боєприпаси оборонного значення.

Заступниця міністра підтвердила, що літак США в аеропорту "Бориспіль" зустрічають представники оборонного відомства й американського посольства в Києві. Ганна Маляр також подякувала Вашингтону за чергову військову допомогу.

[ + – ] В Україну прибула третя військова допомога США

Пресслужби Міністерства оборони України та посольства США в Києві поки що офіційно не коментували прибуття третьої військової допомоги США.

Перше постачання американського озброєння відбулося 22 січня. На борту літака США, який приземлився в "Борисполі", було 90 тонн зброї. Друга "пташка" з військовим вантажем прибула до Києва 23 січня. Цього разу літак доставив 80 тонн зброї для ЗСУ.

Зазначимо, що американське видання Politico в січні писало, що Україна у вигляді військової допомоги США отримає системи РЛС і морське обладнання. В оточенні Зеленського заявляли, що постачання нового озброєння дозволить Києву завдати додаткових збитків армії РФ у разі вторгнення.