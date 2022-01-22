90 тонн зброї: в Україну прибув літак із військовою допомогою від США (фото)

Літак доставив до "Бориспіль" вантажу на $200 млн. Окрім летальної зброї, там також є боєприпаси для українських бійців.

22 січня до України прибула перша партія військової допомоги від США, яка включає летальну зброю. Таке повідомлення у Facebook розмістило посольство США у Києві.

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У суботу вранці літак приземлився в аеропорту Бориспіль із вантажем на суму $200 мільйонів гривень, який президент США Джо Байден схвалив у грудні. Партія включає близько 90 тонн (200 тисяч фунтів) летальної зброї, у тому числі боєприпаси для українських військовослужбовців, які знаходяться на фронті.

[ + – ] Військова допомога від США у Борисполі Фото: Посольство США в Украине

Посольство нагадало, що минулого року США надали Україні пакет військової допомоги на суму понад $650 мільйонів, куди входить і сьогоднішній вантаж. Загалом із 2014 року Штати виділили українцям $2,7 мільярда. Президент Джо Байден пообіцяв Володимиру Путіну під час переговорів, що у разі вторгнення Росії в Україну остання отримає від американців ще більше зброї та військове обладнання.

[ + – ] Розвантаження літака з військовою допомогою від США Фото: Посольство США в Украине

"Сполучені Штати продовжать надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у захисті суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії", — наголошується у повідомленні.

До цього писали, що Україна отримає від США системи РЛС та морське обладнання в рамках пакету допомоги на суму $200 млн. Здебільшого українським військовим доставлять те саме, що вони вже отримували в минулому.

Раніше Джо Байден пообіцяв, що США вважатиме вторгненням будь-яке перетин кордонів України з боку РФ, а також появу "зелених чоловічків у формі". Якщо це станеться, американська влада відповість санкціями, які сильно похитнуть економіку Росії.

Нещодавно Джо Байдена розкритикували за слова про "незначне" вторгнення РФ в Україну. Він заявив, що напад невеликого масштабу може спричинити меншу реакцію з боку США.