"День открытых дверей": в Украину прибыл второй за день самолет с военной помощью из США

Глава Минобороны Украины Алексей Резников утверждает, что на борту американского самолета находились 80 тонн военной амуниции, которая предназначена для наших бойцов.

В Украину прибыл второй за день самолет с военной помощью. Это уже десятый борт по счету из Соединенных Штатов, помощь начала прибывать в Киев с 22 января. Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

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В этот раз на борту находилось 80 тонн военной амуниции для вооруженных сил Украины. Всего в страну прибыло около 910 тонн вооружения.

"Сегодня "день открытых дверей" в аэропорту Борисполь! Сразу за 9-й птичкой из США прилетела 10-я птичка. Более 80 тонн боеприпасов для украинской армии", — написал Резников.

Военная поддержка Украины продолжится. Поставки вооружения происходят в рамках военной помощи от США на $200 млн. Первая "птичка" с военной помощью прибыла в Киев 22 января.

Кроме того, в среду, 9 февраля в Украину прибыла партия военной помощи от Великобритании. На борту находились средства индивидуальной боевой защиты — бронежилеты, каски и другие. В первую очередь они будут предназначены для подразделений теробороны приграничных областей.

По данным СМИ, всего в Украину прилетит 45 самолетов с военной помощью. По информации источников в Минобороны, США будут поставлять противотанковые средства, а также стрелковое оружие и средства для контрбатарейной борьбы.