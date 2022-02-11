"Игра нарративов": Кулеба высказался об эвакуации дипломатов РФ из Украины (видео)

Глава украинского МИДа считает, что Москва с помощью такого шага хочет обвинить нашу страну в подготовке неких агрессивных действий или наступательной операции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Харькове сказал, что российский глава МИД Сергей Лавров распространил информацию о якобы готовящейся эвакуации российских дипломатов из посольства в Киеве намеренно. Таким способом он хотел создать почву для будущего обвинения Украины в неких агрессивных действиях, или в наступательной операции. Об этом говорится в трансляции брифинга.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Это заявление нужно рассматривать в контексте распространяемого Россией нарратива о том, что именно Украина готовит какие-то агрессивные действия. Все это сейчас такая игра нарративов, борьба за то, кто победит в игре с названием "кто виноват", — подчеркнул Кулеба.

Таким способом, добавил украинский дипломат, российская сторона стремится продемонстрировать, что их дипломаты находятся в опасности, и потому требуют защиты.

[ + – ] Смотреть с 04:55

Ранее Фокус сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в том, что она пытается переписать Минские договоренности. Лавров считает, что официальный Киев отвергает то предложение, которое было ранее одобрено Советом безопасности ООН.

Лавров вспомнил слова Кулебы, что Украина никогда не станет вести прямой диалог с террористами ЛДНР. Переговоры на тему Донбасса должны вести, по мнению главы украинского МИД, три стороны: Россия, Украина и ОБСЕ.

Дмитрий Кулеба отказался вести прямой диалог между украинскими должностными лицами и так называемыми "представителями Донецка и Луганска".

В то же время, глава Офиса Президента Андрей Ермак после переговоров "нормандской четверки" 10 февраля 2022 года сообщил, что сторонам не удалось прийти к какому либо-соглашению. В то же время, отметил Ермак, переговоры будут продолжаться, на них собираются затронуть ряд гуманитарных вопросов.