Фінляндія переносить своє посольство з Києва до Львова

У Фінляндії запропонували співробітникам посольства, котрі залишилися в Україні, звертатися в екстрених ситуаціях до цілодобового сервісного центру МЗС країни.

Фінляндія вирішила тимчасово перевести співробітників свого посольства в Україні з Києва до Львова. Рішення ухвалило Міністерство закордонних справ країни, "виходячи із загальної оцінки ситуації з безпекою в Україні", передає агентство STT info.

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Раніше Фінляндія скоротила кількість працівників, спрямованих на роботу в посольство в Києві.

"Місцеві співробітники посольства продовжуватимуть працювати в Києві в міру необхідності. Їм було надано можливість покинути місто", — йдеться у повідомленні.

Посольство продовжить свою роботу за спеціальними домовленостями. Обслуговування клієнтів скоротили та дозволили прийом лише за попереднім записом.

В екстрених випадках тим співробітникам дипустанови, які залишилися в Україні, пропонують зв'язуватися з цілодобовим сервісним центром МЗС Фінляндії, вказавши контакти.

"Відповідно до рекомендацій щодо організації поїздок, Міністерство закордонних справ закликає людей негайно покинути Україну", — цитує агентство заклик відомства.

Раніше Фокус у своєму матеріалі писав, чи є реальним вступ Фінляндії до НАТО.

Нагадаємо, через загрозу війни з РФ в Україні 20 країн порадили своїм громадянам виїхати з України, зокрема Фінляндія.