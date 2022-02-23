Финляндия переносит свое посольство из Киева во Львов

В Финляндии предложили оставшимся в Украине сотрудникам посольства обращаться в экстренных ситуациях в круглосуточный сервисный центр МИД страны.

Финляндия решила временно перевести сотрудников своего посольства в Украине из Киева во Львов. Решение приняло Министерство иностранных дел страны, "исходя из общей оценки ситуации с безопасностью в Украине", передает агентство STT info.

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Ранее Финляндия сократила количество сотрудников, направленных на работу в посольство в Киеве.

"Местные сотрудники посольства будут продолжать работать в Киеве по мере необходимости. Им была предоставлена возможность покинуть город", — говорится в сообщении.

Посольство продолжит свою работу по специальным договоренностям. Обслуживание клиентов сократили и разрешили прием только по предварительной записи.

В экстренных случаях тем сотрудникам дипучреждения, кто остался в Украине, предлагают связываться с круглосуточным сервисным центром МИД Финляндии, указав контакты.

"В соответствии с рекомендациями по организации поездок, Министерство иностранных дел призывает людей немедленно покинуть Украину", — цитирует агентство призыв ведомства.

Ранее Фокус в своем материале писал, реально ли вступление Финляндии в НАТО.

Напомним, в связи с угрозой войны с РФ в Украине 20 стран посоветовали своим гражданам выехать из Украины, в том числе Финляндия.