Увидеть ужас своими глазами. Премьер Канады Трюдо приехал в разрушенный Ирпень (фото)

Джастин Трюдо был шокирован увиденным.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал в Ирпень. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин у себя в Telegram-канале.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Маркушина, Трюдо хотел собственными глазами увидеть весь тот ужас, который совершили российские оккупанты в Ирпене. Премьер-министр Канады был шокирован увиденным — полностью сожженными и разрушенными домами, где еще совсем недавно жили обычные мирные украинцы и планировали будущее.

Маркушин выразил благодарность Трюдо за поддержку, которую Канада оказывает Украине и отметил, что верит в дальнейшее сотрудничество двух стран в восстановлении украинских городов после победы Украины. Также городской глава добавил, что Трюдо поможет организовать восстановление инфраструктуры Ирпеня усилиями украинской диаспоры в Канаде.

"С соответствующими официальными письмами, по словам мэра Ирпеня, они обратятся в ближайшее время", — написал Маркушин.

[ + – ] Фото: Telegram-канал Александра Маркушина

[ + – ] Фото: Telegram-канал Александра Маркушина

[ + – ] Фото: Telegram-канал Александра Маркушина

Как писал ранее Фокус, первая леди США Джилл Байден встретилась 8 мая в Ужгороде с супругой украинского президента Еленой Зеленской. Вместе они посетили местную школу, в которой расселили украинцев, вынужденно покинувших свои города из-за боевых действий. До этого первая леди США посетила словацкие города Братиславу, Кошице и Вишне-Немецкое, а также государственную школу в Бухаресте, где учатся дети украинских беженцев.

Также Фокус сообщал о том, что канадский парламент признал преступления российских военных в Украине геноцидом. Депутаты уверены, что для этого имеется достаточно доказательств, которые указывают на системные и массовые убийства мирного населения военными РФ.