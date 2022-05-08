Побачити жах на власні очі. Прем'єр Канади Трюдо приїхав у зруйнований Ірпінь (фото)

Джастін Трюдо був шокований побаченим.

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо приїхав до Ірпеня. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин у себе у Telegram-каналі.

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За словами Маркушина, Трюдо хотів на власні очі побачити весь той жах, який вчинили російські окупанти в Ірпені. Прем'єр-міністр Канади був шокований побаченим — повністю спаленими та зруйнованими будинками, де нещодавно жили звичайні мирні українці та планували майбутнє.

Маркушин висловив подяку Трюдо за підтримку, яку Канада надає Україні та зазначив, що вірить у подальшу співпрацю двох країн у відновленні українських міст після перемоги України. Також міський голова додав, що Трюдо допоможе організувати поновлення інфраструктури Ірпеня зусиллями української діаспори в Канаді.

"З відповідними офіційними листами, за словами мера Ірпеня, вони звернуться найближчим часом", — написав Маркушин.

[ + – ] Фото: Telegram-канал Олександра Маркушина

[ + – ] Фото: Telegram-канал Олександра Маркушина

[ + – ] Фото: Telegram-канал Олександра Маркушина

Як писав раніше Фокус, перша леді США Джилл Байден зустрілася 8 травня в Ужгороді з дружиною українського президента Оленою Зеленською. Разом вони відвідали місцеву школу, в якій розселили українців, котрі вимушено покинули свої міста через бойові дії. До цього перша леді США відвідала словацькі міста Братиславу, Кошиці та Вишнє Німецьке, а також державну школу в Бухаресті, де навчаються діти українських біженців.

Також Фокус повідомляв про те, що канадський парламент визнав злочини російських військових в Україні геноцидом. Депутати впевнені, що для цього є достатньо доказів, що вказують на системні та масові вбивства мирного населення військовими РФ.