Парламент Канади визнав воєнні дії росіян в Україні геноцидом

Канадські депутати вважають, що є достатні свідчення системних і масових злочинів армії РФ проти мирного населення країни.

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Палата громад Канади 27 квітня ухвалила постанову, згідно з якою воєнні злочини російських військових в Україні визнаються геноцидом. Про це повідомляє CBC News.

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Відповідну пропозицію внесла депутатка Гізер Макферсон, парламент проголосував за неї одноголосно.

Канадські депутати впевнені, що на сьогоднішній день вже є достатні свідчення системних і масових злочинів проти цивільного населення країни та злочинів проти людяності. У зверненні йдеться про вбивство мирних жителів, осквернення трупів, примусове вивезення українських дітей за територію держави, тортури та зґвалтування, скоєні російськими солдатами.

"Палата громад Канади визнає, що РФ вчиняє геноцид проти народу України", — йдеться у документі.

Проте постанова не має обов'язкової сили і не вимагає жодних дій з боку канадського уряду.

Ще 13 квітня воєнні злочини росіян в Україні геноцидом назвав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

У той же день президент Франції Емманюель Макрон відмовився називати дії Росії геноцидом, зазначивши, що російський та український народи є "братніми".

Нагадаємо, Канада передала Україні гаубиці М777 та високоточні снаряди "Екскалібур" із GPS-наведенням.

Раніше Фокус писав, що біля Маріуполя знайшли 300-метрову братську могилу.