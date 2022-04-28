Парламент Канады признал военные действия россиян в Украине геноцидом
Канадские депутаты считают, что есть достаточные свидетельства системных и массовых преступлений армии РФ против мирного населения страны.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Палата общин Канады 27 апреля приняла постановление, согласно которому военные преступления российских военных в Украине признаются геноцидом. Об этом сообщает CBC News.
Соответствующее предложение внесла депутат Гизер Макферсон, парламент проголосовал за него единогласно.
Канадские депутаты уверены, что на сегодняшний день уже есть есть достаточные свидетельства системных и массовых преступлений против гражданского населения страны и преступлений против человечности. В обращении речь идет об убийстве мирных жителей, осквернении трупов, принудительном вывозе украинских детей за территорию государства, пытки и изнасилования, совершенные российскими солдатами.
"Палата общин Канады признает, что РФ совершает геноцид против народа Украины", — говорится в документе.
Тем не менее, постановление не имеет обязательной силы и не требует никаких действий со стороны канадского правительства.
Еще 13 апреля военные преступления россиян в Украине геноцидом назвал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
В тот же день президент Франции Эмманюэль Макрон отказался обозначить действия России как геноцид, отметив, что российский и украинский народы являются "братскими".
Напомним, Канада передала Украине гаубицы М777 и высокоточные снаряды "Экскалибур" с GPS-наведением.
Ранее Фокус писал, что возле Мариуполя нашли 300-метровую братскую могилу.