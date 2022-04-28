Парламент Канады признал военные действия россиян в Украине геноцидом

Канадские депутаты считают, что есть достаточные свидетельства системных и массовых преступлений армии РФ против мирного населения страны.

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Палата общин Канады 27 апреля приняла постановление, согласно которому военные преступления российских военных в Украине признаются геноцидом. Об этом сообщает CBC News.

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Соответствующее предложение внесла депутат Гизер Макферсон, парламент проголосовал за него единогласно.

Канадские депутаты уверены, что на сегодняшний день уже есть есть достаточные свидетельства системных и массовых преступлений против гражданского населения страны и преступлений против человечности. В обращении речь идет об убийстве мирных жителей, осквернении трупов, принудительном вывозе украинских детей за территорию государства, пытки и изнасилования, совершенные российскими солдатами.

"Палата общин Канады признает, что РФ совершает геноцид против народа Украины", — говорится в документе.

Тем не менее, постановление не имеет обязательной силы и не требует никаких действий со стороны канадского правительства.

Еще 13 апреля военные преступления россиян в Украине геноцидом назвал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В тот же день президент Франции Эмманюэль Макрон отказался обозначить действия России как геноцид, отметив, что российский и украинский народы являются "братскими".

Напомним, Канада передала Украине гаубицы М777 и высокоточные снаряды "Экскалибур" с GPS-наведением.

Ранее Фокус писал, что возле Мариуполя нашли 300-метровую братскую могилу.