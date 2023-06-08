В ЕС предупредили, что могут "устать" от беженцев из Украины, хотя приняли миллионы

Глава Кремля Владимир Путин может использовать украинских беженцев в ЕС как оружие пропаганды на фоне безработицы и роста стоимости жизни.

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Несмотря на "беспрецедентное проявление солидарности" и в целом радушный прием, оказанный украинским беженцам с начала широкомасштабного российского вторжения, результаты нового исследования Еврокомиссии показали, что в ряде случаев не хватало прямого финансирования, а также наблюдались нерешительные шаги для интеграции украинцев новые сообщества. Об этом сообщает Euronews.

Главной причиной "усталости" от беженцев в отчете названо замедление экономического роста в принимающих странах.

"Кризис стоимости жизни ударил по семьям с низким и средним доходом в принимающих странах", — говорится в отчете ЕС. Также указывается, что российская пропаганда может использовать это в своих интересах.

Текущее экономическое положение ЕС создало "огромное давление" на некоторые страны, т.к. с интеграцией в рынок труда возникли сложности, отмечается в отчете.

Предоставление рабочих мест стало заметным барьером на фоне рекордных показателей инфляции и более 27 миллионов безработных или частично занятых в Евросоюзе.

Вместе с тем страны ЕС заключили 1,3 млн трудовых соглашений с украинцами, уточнил комиссар по вопросам занятости и социальных прав ЕС Николас Шмит.

По словам комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Йоханссон, замедление поддержки беженцев может использоваться в кампаниях по дезинформации, которые уже начали проводиться в ряде стран ЕС.

По ее словам вопрос о мигрантах может быть использован в средства, чтобы расколоть ЕС, поскольку это в интересах российского президента Владимира Путина — влиять на общественное мнение, используя беженцев из Украины как аргумент кремлевской пропаганды.

Напомним, что беженец из Киева перевез семейную кофейню в Англию. Украинский предприниматель рассказал, что получил разрешение на выезд за рубеж во время военного положения благодаря тому, что он родом из Иордании.

Также сообщалось об украинской беженке, которая возвращается домой из-за того, что не нашла доступного жилья в Берлине.