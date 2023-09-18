Сколько будет стоить сахар: чего ждать потребителям после сбора урожая

С 1 сентября в Украине начался сезон переработки сахарной свеклы нового урожая. Эксперты рассказали, хватит ли сахара украинцам и будут ли повышаться потребительские цены.

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По словам председателя правления Национальной ассоциации производителей "Укрсахар" Назара Михайловина, в Винницкой и Черкасской областях два завода уже начали производство сахара. Всего будет задействовано 30 предприятий. Для сравнения, в прошлом году производством сахара занимались только 23 завода. Об этом он рассказал в интервью информационному агентству Interfax.

По данным ассоциации "Укрсахар", все сахароперерабатывающие заводы в Украине расположены в центральных и западных областях. Но одно предприятие области не находится в оккупации или зоне активных боевых действий.

Прогнозы по объему производства сахара

В текущем сельскохозяйственном сезоне посевные площади под сахарной свеклой увеличились на 36% и составили 250 тысяч гектаров. Эти цифры превышают даже показатели 2021 года.

Прогнозируется, что украинские аграрии соберут примерно 13 миллионов тонн урожая, то есть на треть больше чем в прошлом году. Ожидаемый объем производства сахара составит примерно 1,7-1,8 миллиона тонн.

Что повлияет на рынок сахара в этом году

Сахарная индустрия, как и другие отрасли, испытывает последствия в результате войны в Украине. Ключевой фактор – уменьшение внутреннего рынка и большое количество беженцев, покинувших страну.

На производство также влияет энергетический кризис из-за российских атак на объекты инфраструктуры и сокращение спроса со стороны пищевой промышленности из-за прекращения работы предприятий на оккупированных территориях. В этих условиях можно смело прогнозировать, что украинцы не будут испытывать недостатка сахара в магазинах.

Такая ситуация также создает потенциал для экспорта. С 15 сентября украинские экспортеры сахара получили квоту на вывоз из Украины 20 тысяч тонн продукции. О решении правительства отменить запрет на экспорт сахара сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В Европе уже отреагировали на отмену запрета на экспорт из Украины. Французский производитель сахара Saint Louis Sucre попросил фермеров не увеличивать производство сахарной свеклы в следующем году, чтобы избежать падения цен на высокого предложения на рынке.

Повысятся ли розничные цены на сахар в Украине

Средняя цена в магазинах за килограмм сахара колеблется в пределах 32 гривен. Это почти на уровне себестоимости производства. Инфляция в Украине и рост цен на средства производства и сырье будет стимулировать и рост розничных цен.

Низкий спрос на сахар будет удерживать производителей от чрезмерного повышения цен. По прогнозу производителей, сахар может подорожать как минимум на 20%, то есть ценник вырастет примерно на 7 гривен.

Напомним, что в Украине дешевеют популярные овощи.

Также Фокус писал о том, как изменятся цены на главные продукты этой осенью.