Дорогое мясо, недешевый сыр: как изменятся цены на главные продукты осенью

В августе в Украине зафиксировали дефляцию, то есть потребительские цены не росли, — к чему мы уже привыкли, — а снижались. Это объясняется как увеличением предложения продуктов питания на внутреннем рынке, так и снижением затрат на их производство. Однако последний фактор к середине осени может изменить вектор, говорят эксперты. В частности, из-за курса валют, тарифов и стоимости горючего.

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Инфляция, которая стала атрибутом военного времени, в последний месяц лета сменилась на дефляцию, опустившись до минимального уровня с апреля 2021-го. По данным Госстата, потребительские цены в последний месяц лета по сравнению с июлем этого года снизились на 1,4%, а годовая инфляция замедлилась с 11,3% до 8,6%. Как отметили в НБУ, инфляцию в августе, в частности, тормозило расширение предложения продуктов питания на внутреннем рынке. То есть, летний урожай помог ценам на некоторое время остановить свой рост.

"Быстрее замедление инфляции обусловлено большим предложением продуктов питания, а также дальнейшим улучшением инфляционных ожиданий, в том числе учитывая благоприятную ситуацию на наличном валютном рынке", — говорится в Ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре регулятора.

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Темпы роста цен на продовольствие снижались также благодаря ослаблению давления со стороны расходов, оптимизации производственных и логистических цепей, отметили в Нацбанке.

Дешевый "борщ": что было с ценами на овощи и мясо в августе

В Национальном научном центре "Институт аграрной экономики", ссылаясь на официальные данные Минфина, на конец августа констатируют снижение цен на овощи борщевого набора. Больше всего за месяц подешевели лук репчатый — до 12,10 грн/кг (-69,7%) и морковь — до 10,53 грн/кг (-62,2%). Также потеряли в цене капуста белокочанная — до 9,29 грн/кг (-46,9 %), свекла — до 8,69 грн/кг (-56,0 %), картофель — до 11,60 грн/кг (-26,1 %).

В августе в торговой сети сохранялось колебание цен на основные виды мяса, рассказали в ННЦ. Так, стоимость куриных голеней и бедер уменьшилась на 5,8-9,7%, они стоили 74,95 грн/кг и 100,45 грн/кг соответственно. Цены на говядину — ребра и гуляш — выросли на 0,6-0,9% по сравнению с началом лета и составили соответственно 160,48 грн/кг и 245,16 грн/кг.

В августе лук подешевел на 70%, а морковь — на 60% Фото: УНИАН

"В августе по сравнению с июнем 2023 года произошло прогнозируемое учеными Института аграрной экономики незначительное подорожание отдельных видов свинины. Так, свиные ребра, подчеревина, ошеек, лопатка прибавили в цене от 0,8% до 2,4%. Вместе с этим, свиная грудинка и сало соленое стали дешевле на 6,0% и 6,9%", — отметила ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Наталья Копытец.

Гречка — дешевле, батон — дороже: что происходило с ценами на крупы и хлеб

Ценники на крупы сохраняют стабильность, отмечают в Институте аграрной экономики. Так, с начала года гречка подешевела на 33,5%, в частности, в августе — на 5%, — до 45,83 грн/кг, рис с января потерял в цене 11,6% и стоит 53,02 грн/кг. Подорожало за год только пшено — с 26,08 грн/кг до 30,35 грн/кг (+16,4 %).

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Мука пшеничная, которая в течение года стабильно дешевела — с 16,85 грн/кг до 16,29 грн/кг, в августе прибавила в цене 5 копеек, килограмм в среднем стоил 16,34 грн, констатирует главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ Светлана Черемисина. Вместе с тем, все виды продукции хлебопекарной отрасли продолжают дорожать. Так, за последний месяц лета батон прибавил в цене 1,2% — до 22,65 грн за 500 гр, хлеб ржаной подорожал на 0,8% до 36,32 грн/кг, цена хлеба пшеничного из муки первого сорта выросла на 0,7% — до 35,11 грн/кг, а из муки высшего сорта на 0,3% — до 42,07 грн/кг.

Средняя цена макаронных изделий варьируется от 23 до 25 грн/кг, и ожидаемо не будет расти, добавил аналитик УКАБ Максим Гопка.

Хлебобулочные изделия продолжают дорожать: ежемесячно прибавляют в цене около 1% Фото: Freepik

Дорогой рис, мясо и молоко: каких цен в супермаркетах ожидать

"В этом сезоне нас порадовали цены на овощные и корнеплоды. Благодаря хорошему урожаю и увеличению посевных площадей под этими группами товаров, есть основания для осторожного оптимизма относительно цен на следующие три месяца . Можно сказать, что картофель, лук, морковь, свекла будут ниже в цене, чем в прошлом сезоне", — отметил Максим Гопка.

По словам заведующей отделом ценообразования и аграрного рынка ННЦ Инны Сало, в сентябре ожидается удешевление овощей борщевого набора на 5 — 20%. Так, стоимость капусты белокочанной и свеклы снизится до 8 грн/кг, лука репчатого — до 9 грн/кг, моркови и картофеля — до 10 грн/кг.

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"По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в сентябре месяце ценовая ситуация на крупы и муку будет сохраняться. Гречка может подешеветь еще на 3-5%. Цена на муку будет оставаться стабильной. Ценовая динамика по другим видам круп (рис, пшено) может претерпеть незначительное колебание в пределах 0,5-2%. При этом ожидается дальнейший постепенный рост средней цены на хлеб в диапазоне 0,5-1% в месяц", — говорит Светлана Черемисина.

Эксперты прогнозируют падение цен на гречку до 5%

По мнению аналитика УКАБ Максима Гопки, ценники на рис могут неприятно удивить. В частности, из-за сокращения объемов ввоза крупы из Китая, Индии и Пакистана.

"В 2023 году ожидается импорт на уровне 73 тыс. т, что на 17% меньше показателя 2022 года. Сокращение импортных поставок обусловлено ростом мировых цен на рис и низкой платежеспособностью украинцев. Средняя цена на рис составляет 60,70-79,00 грн/кг, она будет меняться в зависимости от изменений цен на внутреннем рынке экспортера", — отметил он.

Из-за стабильного спроса и увеличения дополнительных расходов к середине осени цены на мясо могут вырасти на 4-5%.

Цены на мясо могут вырасти до 5% из-за подорожания кормов, топлива и тарифов на электроэнергию, говорят специалисты

"При росте производственных затрат — подорожание кормов, топлива и электроэнергии — в октябре-ноябре 2023 года возможно повышение цен на мясо — до 5%", — прокомментировала Наталья Копытец. Вместе с тем, стоит готовиться к новым ценникам на молочку.

"Цены на молочные продукты в первой половине осени могут повыситься из-за того, что последние полтора месяца была засуха, поэтому валовой надой молока на предприятиях уменьшился. Это чувствуют переработчики, которые подняли закупочные цены на сырое молоко раньше сезонного тренда, акцентируя внимание на уменьшении надоя", — добавили в УКАБ.

Цены на молокопродукты могут вырасти из-за засухи и уменьшения надоев Фото: Freepik

А вот цены на сахар будут умеренными, говорит Гопка. Посевные площади под сахарную свеклу украинские аграрии увеличили на 35%. Однако на цену могут повлиять изменение стоимости электроэнергии на перерабатывающих заводах и расходы на логистику.

Курс, электроэнергия и бензин: что будет подталкивать цены осенью вверх

По прогнозам экспертов, в сентябре на валютном рынке произойдут весомые изменения, связанные с переходом НБУ к постепенной либерализации, плавающему курсу. Это может повлиять на цены на продукты питания, говорят эксперты.

"Заметным фактором для цен на некоторые импортные товары может стать изменение курса гривны на наличном рынке. Достаточно много в информационном пространстве было идей, что определенный спекулятивный скачок наличного курса доллара может произойти именно в начале осени", — отметил директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

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Вместе с тем, несмотря на заверения некоторых депутатов, что украинцам можно не бояться нового повышения тарифов на электроэнергию и подорожания других энергоресурсов по крайней мере до конца 2023 года, тарифы все же могут вырасти.

"Единственным фактором среди коммунальных услуг, который будет влиять на стоимость продуктовой корзины в Украине, будет стоимость электроэнергии. Потому что большинство других услуг, во-первых, не будут расти, во-вторых, мало влияют. То, что электроэнергия будет расти, как по мне, свершившийся факт. Поэтому нам нужно ожидать не только роста стоимости электроэнергии, но и продуктовой корзины", — сказал эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко.

Рост стоимости топлива на 5% приводит к подорожанию продуктов питания на 15%, говорят специалисты

Кроме того, на стоимость товаров и услуг влияют цены на топливо. С начала июля текущего года наблюдалась восходящая ценовая динамика на АЗС: за месяц литра горючего подорожала на 4 — 5 грн. Так, если по состоянию на начало августа А 95 стоил 48,9 грн/л, то на начало сентября — 52,98 грн/л, дизтопливо — 48,1 грн/л и 52,6 грн/л соответственно. Автогаз подорожал меньше — с 23,46 грн/л до 23,99 грн/л. Впрочем, ожидать существенного подорожания топлива в начале осени не стоит.

Повышение стоимости топлива ограничено низкой покупательной способностью украинцев, говорят эксперты

"Пока нет факторов, которые бы однозначно говорили о подорожании, — говорит глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко. — Колебания на рынке нефтепродуктов не видно, курс более-менее [стабилен]. А колебания цен на мировых рынках не сразу доходят до нас — мы на периферии. Не думаю, что в сентябре следует ожидать больших колебаний".

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По словам специалиста, на мировых рынках возможны спекулятивные колебания цен на топливо, но они, как правило, не закрепляются. Сейчас куда большее влияние на цифры на табло на украинских АЗС имеют доходы населения. Хотя имеет значение и маржа трейдеров, с которой они соглашаются продавать топливо отечественным сетям АЗС.

"Себестоимость покрывается, а жадность поставщиков ограничена покупательной способностью украинца", — считает Дяченко.