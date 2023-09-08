Инфляция больше не зашкаливает: как летом в Украине изменились цены

Годовая инфляция (к августу прошлого года) замедлилась до 8,6%. Это минимальное значение с довоенного апреля 2021 года.

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В Украине по итогам августа 2023 года зафиксировали дефляцию – в последний месяц лета потребительские цены снизились на 1,1%. Для украинцев, в частности, подешевели сезонные овощи, свидетельствуют данные Госстата.

Отмечается, также, что годовая инфляция впервые за последние годы была на уровне менее 10% – 8,6% в августе-2023 к августу-2022. А начала 2023 года (в период с января по август) уровень инфляции в Украине составил 2,5%.

Скачки цен: какие продукты стали дешевыми, а какие подорожали

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе в целом снизились на 3,7%. Самыми дешевыми были овощи, которые были дешевле на 37,6%, что является традиционным для конца лета.

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На 0,1-4,2% упали цены на фрукты, продукты переработки зерновых, масло, подсолнечное масло, сыры, яйца. При этом на 0,5-2% подорожали:

сахар;

сало;

мясо и мясопродукты;

хлеб;

кисломолочная продукция;

безалкогольные напитки.

Как изменились цены в Украине по итогам августа Фото: Госстат

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%. В то же время сигареты и табачные изделия стали дороже на 1,8%.

Что будет с экономикой Украины до конца 2023 года

8 сентября аналитики инвестиционной компании Dragon Capital обновили прогноз по состоянию украинской экономики. Так, специалисты считают, что ВВП Украины достигнет отметки в 4,5%, курс гривны не претерпит существенных изменений, а инфляция замедлится до 9%.

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Столь позитивные прогноз в стране, где продолжается война стал возможен потому, что экономика и валютный рынок демонстрируют устойчивость к шокам в условиях военного времени. При этом теракт россиян на Каховской ГЭС в июне и отказ агрессора продолжать "зерновую сделку" в июле, несмотря на опасения некоторых специалистов, практически не влияли на экономические и финансовые показатели.

Напомним, что в конце 2022 года Фокус рассказывал, что возвращение к довоенному уровню доходов в валютном эквиваленте продлится 3-6 лет. А еще Фокус исследовал, что означает для Украины и ее граждан существенный рост уровня государственного долга и будет ли в перспективе правительство вынуждено провести новую реструктуризацию.