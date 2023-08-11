Цены, как до войны: в НБУ объяснили, почему снижается инфляция и что еще может измениться

В Национальном банке Украины отмечают, что стремительному замедлению инфляции могут помешать высокие риски безопасности и дальнейшие разрушения, связанные с войной.

Related video

Инфляция в Украине в июле 2023 года замедлилась благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке. Об этом говорится в комментарии Национального банка.

Отмечается, что цены в Украине по итогам прошлого месяца снизились на 0,6%. При этом фактические темпы роста цен были ниже траектории прогноза НБУ.

"Более быстрое замедление инфляции было обусловлено большим предложением сырых продуктов питания, а также отражением благоприятной ситуации на валютном рынке и улучшения инфляционных ожиданий в ценах отдельных товаров, прежде всего импортных", — говорится в комментарии.

В Нацбанке добавляют, что потребительская инфляция в годовом измерении (г/г) продолжила замедляться — до 11,3% с 12,8% в июне. Что касается месячной дефляции, то ее в последний раз фиксировали еще в августе позапрошлого года.

Как менялись цены в Украине

Подорожание обработанных продовольственных товаров, по данным НБУ, продолжает замедляться (до 13,9% г/г). В Нацбанке считают, что этот процесс тесно связан дальнейшим уменьшением давления со стороны издержек бизнеса, в частности на сырье и энергию, и дальнейшим налаживанием производственных и логистических цепей, а также улучшением инфляционных ожиданий на фоне стабильной ситуации на валютном рынке.

"Курсовая устойчивость способствовала снижению темпов роста цен на продукты, имеющие значительную долю импорта в себестоимости: среди них: рыбные продукты, шоколад, кофе, соки, сухофрукты, безалкогольные напитки и пряности.", — говорят в НБУ.

Рост цен на непродовольственные товары тоже сбавил обороты (до 10%) под влиянием улучшения инфляционных и курсовых ожиданий на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке. В итоге, незначительный рост цен происходил среди товаров:

личного ухода;

одежды и обуви;

игрушек;

мебели;

бытовой техники;

товаров для дома;

автомобилей.

В то же время цены на электронику уменьшились в годовом исчислении.

Темпы роста стоимости услуг также снижались (до 12,4% г/г). Более медленно дорожали услуги кафе и ресторанов на фоне уменьшения давления со стороны издержек бизнеса, а также устойчивой ситуации на валютном рынке. Практически не дорожает стоимость медицинских, ветеринарных, туристических услуг, обслуживания автомобилей, ремонта, услуг спортзалов, гостиниц и парикмахерских.

Темпы роста цен на сырые продукты питания снизились до 12,3% г/г. Крупы и мука дешевеют из-за низких экспортных цен, значительных запасов зерновых и увеличения производства. Цены на овощи замедлили рост благодаря расширению предложения, сейчас стоимость приблизилась к прошлогодним показателям.

Из-за большего предложения также умереннее дорожали яйца, но уровень цен все еще превышает прошлогодний уровень, учитывая высокие темпы экспорта.

В то же время мясо прибавляет в цене из-за сокращения предложения на фоне неблагоприятных погодных условий, а также подорожания горючего. Также ускорился рост цен на фрукты прежде всего за счет арбузов из-за отсутствия их предложения.

Снижение цен на топливо притормозило до 10,6% г/г. Причина: возврат ставок НДС и акциза до довоенного уровня. При этом рост цен на топливо сдерживали следующие факторы:

снижение мировых цен на нефть;

значительные запасы горючего, закупленные к повышению акциза;

усиление конкуренции на розничном рынке.

"Инфляция и дальше замедляется благодаря расширению предложения сырых продуктов питания, а также улучшению ожиданий при сохранении курсовой устойчивости. Последнее было обусловлено, в частности, последовательной монетарной политикой НБУ, направленной на сохранение привлекательности гривневых сбережений", — сказано в комментарии.

Ожидается, что по итогам 2023 года инфляция в Украине составит до 10,6%, а в 2024 году снизится еще больше — до 8,5%. Но риски усиления инфляционного давления сохраняются прежде всего из-за высоких рисков безопасности, которые негативно влияют на ожидания, а также дальнейших разрушений, связанных с войной.

Напомним, 10 августа Глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что тренд по замедлению инфляционных процессов в Украине сохранится и в последний месяц лета 2023 года. По его мнению, годовая инфляция в ближайшие месяцы сократится до уровня менее 10% в ближайшие месяцы.

Также Фокус объяснял, как сильно в Украине изменилась стоимость коммунальных услуг. По данным Госстата, коммуналка за год подорожала в целом на 4,3% (сентябрь 2022 года к сентябрю 2021).