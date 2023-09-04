Осенью — еще дороже: чего ждать от цен на бензин и дизель в сентябре

С 1 июля, когда правительство вернуло довоенные налоги на топливо, цены на АЗС стремительно полезли вверх. Такая тенденция сохраняется третий месяц подряд. Однако если раньше цены на бензины вверх подталкивало повышение налогов, то теперь на первый план выступили другие факторы — спрос со стороны аграриев и динамика мировых цен на нефть.

Related video

В июле 2023 года правительство отменило льготные ставки налогов на топливо. То есть НДС вырос с 7% до 20% на все виды топлива, а акциз на бензины и дизтопливо повысился со 100 евро до 213,5 евро за 1000 л и до 139,5 евро за 1000 л соответственно. С тех пор на АЗС наблюдается рост цен на топливо. Так, с начала июля литр А-95 подорожал с 47,47 грн до 52,98 грн по состоянию на начало сентября, дизельное топливо с 46,25 грн/л до 52,6 грн/л, а автомобильный газ с 22,98 грн до 23,99 грн.

Влияние повышения налогообложения постепенно снижается, констатируют опрошенные Фокусом специалисты.

Июльский рост налогов уже не так влияет на цены на АЗС, говорят эксперты Фото: PIXABAY

"Рост цен сначала был обусловлен возвращением к нормальному, довоенному уровню налогообложения, а затем ростом стоимости нефтепродуктов, которые завозят в Украину, из-за роста нефтяных котировок, соответственно, котировок нефтепродуктов в Восточной Европе", — объясняет Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея".

На стоимость бензина наибольшее влияние оказывают спрос на топливо со стороны аграриев и мировые цены на нефть

"Сегодня остаются только два фактора, которые могут повлиять на рост цен, — говорит Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова. — Это осенние полевые работы в агросекторе, которые в основном сказываются на стоимости дизтоплива. А также уровень цен на мировых рынках нефти".

Два главных фактора: что будет с ценами на топливо дальше

По мнению Владимира Омельченко, автолюбителям в Украине не стоит ожидать резкого скачка цен, как это было в июле. Ведь факторы, которые действуют сейчас — спрос со стороны аграриев и стоимость нефти на международных рынках, "не такие сильные, как восстановление налогов". Если цены вырастут, то не более, чем на 1,5 — 2 грн (на литре), говорит он.

"Не думаю, что будет слишком существенное подорожание до 60 грн и более за литр, как некоторые прогнозировали. Но восходящий тренд сохранится", — убежден Рябцев.

Важно

В Украине планируют вернуть "нулевую растаможку" авто для отдельной категории граждан

Дмитрий Леушкин, директор группы компаний PRIME отмечает: сегодня подорожание топлива возможно только при условии фиксации высоких мировых цен на нефть.

"Если к примеру сегодня цена $87 за баррель, а завтра $85, то заправки за счет своей маржи с этой ситуацией справятся. Если же цена на нефть поднялась и закрепилась, то ждем повышения, снизилась и закрепилась — понижения", — пояснил он.

Существует такая зависимость между мировыми ценами на нефть и стоимостью бензина: если нефть стоит $85 баррель, то цена бензина на наших АЗС составляет 55 грн/литр.

По словам Леушкина, существует следующая математическая зависимость: если нефть стоит $85 баррель, то цена бензина на наших АЗС составляет 55 грн/литр, если $87 за баррель, то 57 грн/л. То есть если цена на нефть в мире снижается, украинцам стоит ждать снижения цены на бензин, однако этот процесс происходит с опозданием в две — три недели.

Бензин может подорожать существенно, если НБУ отпустит курс валюты Фото: УНИАН

Существенное влияние на ценовую ситуацию на рынке топлива может оказать отпускание курса валюты Нацбанком, добавил директор группы компаний PRIME. Хотя, как недавно писал Фокус, эксперты говорят, что отпускать курс Нацбанк вряд ли будет в ближайшие полгода.

Напомним, по итогам июля, после восстановления довоенного налогообложения топлива, в Государственной службе статистики Украины зафиксировали резкий скачок цен на нефтепродукты. Так, бензин А-95 подорожал на 7,1% до 49,1 грн за литр, ДТ на 9,8% до 48,5 грн за литр; сжиженный газ для автомобилей — на 6,8% до 23,6 грн за литр.

Также Фокус писал, что Государственная налоговая служба запланировала проверить 1019 компаний и 256 физических лиц до конца 2023 года. В частности, 896 компаний, занимающихся торговлей подакцизных товаров, таких как алкоголь, табак, бензин.