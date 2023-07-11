В Украине планируют вернуть "нулевую растаможку" авто для отдельной категории граждан

Законопроект призван помочь защитникам получить необходимый транспорт для воинских частей. Тем не менее военные не будут освобождены от уплаты акцизов и НДС.

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В Верховной Раде Украины предложили вернуть льготную растаможку автомобилей. Она будет доступна только для участников боевых действий. Об этом сказано в законопроекте №9209.

Законопроект позволит избавить участников боевых действий от уплаты пошлин при импорте автомобилей из других стран. При этом акциз и НДС сохраняются.

Льготная растаможка будет распространиться только на автомобили, которые импортируются для собственных нужд участниками боевых действий. Они не смогут ввозить без пошлин авто, чтобы перепродавать их в Украине.

Народный депутат Павел Бакунец подчеркнул, что эта инициатива нужна для того, чтобы воинские части могли ввозить из других стран автомобили, которые необходимы украинским защитникам. Законопроект №9209 был зарегистрирован в апреле 2023 года. Его инициатором является нардеп Гривко Сергей Дмитриевич.

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