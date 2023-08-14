Бензин дорожает: украицнам показали, как изменились цены

В Украине по итогам июля 2023 года на АЗС подорожали все марки бензина. Дороже всего водителям теперь приходится покупать бензин А-95.

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В Государственной службе статистики Украины зафиксировали резкий скачок цен на топливо. Подорожание началось в июле 2023 года и связано с повышением налога, свидетельствуют данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в июле по сравнению с июнем цены изменились так:

бензин А-92 подорожал на 14,9% до 47,1 грн за литр;

бензин А-95 подорожал на 7,1% до 49,1 грн за литр;

дизельное топливо подорожало на 9,8% до 48,5 грн за литр;

сжиженный газ для автомобилей подорожал на 6,8% до 23,6 грн за литр.

Как изменились цены на бензин по итогам июля 2023 года Фото: Госстат

Почему дорожает бензин

С 1 июля 2023 года в Украине восстановили довоенное налогообложения на топливо. При этом цены на АЗС еще не достигли максимума, писал Фокус в статье "Бензин дорожает, заправки сокращают скидки: чего ждать автовладельцам летом".

Так, опрошенные специалисты в сфере энергетики уверены, что рост цен будет продолжаться.

"По бензину суммарный рост цен будет на уровне 10 грн, по дизельному топливу — на уровне восьми гривен, по сжиженному нефтяному газу — на уровне трех", — предположил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

По его словам, темпы роста будут зависеть от бренда сети и близости той или иной АЗС к западной границе, поскольку именно через нее осуществляется почти весь импорт нефтепродуктов.

Что будет с ценами в августе

По мнению директора группы компаний PRIME Дмитрия Леушкина, дизель и бензин, скорее всего, подорожает еще на две гривны до конца месяца. А вот подорожание автогаза может и не произойти.

"Идет борьба с российским газом. Он стоит на гривну — две дешевле и еще проникает на наш рынок — через Польшу, через Литву. Это или полностью российский газ, или купаж с российским. Этот фактор сбивает цену на газ", — объяснил эксперт.

Напомним, аграрии уже почувствовали подорожание топлива с началом активной фазы уборочной кампании. Так, 13 июля гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль рассказал Фокусу, что запасов топлива, закупленного по более низким ценам, не хватит, поэтому в Украине могут подорожать хлеб и хлебобулочные изделия.

Также Фокус писал, что как считает аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко, в Украине стоит вернуть государственное регулирование цен на топливо, которое Кабмин отменил в мае 2022 года.