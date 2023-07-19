Бензин дорожает, заправки сокращают скидки: чего ждать автовладельцам летом

В июле в Украине вернулись к довоенной системе налогообложения топлива. Отмена льгот сразу же отразилась на стеллах на АЗС — за почти 20 дней цены увеличились в среднем на три гривны на литре топлива. Фокус исследовал, что происходит с ценами на бензин и дизель и какой будет ценовая динамика дальше.

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Льготный режим налогообложения топлива, который был введен правительством в прошлом году для преодоления топливного кризиса, прекратил действие. С 1 июля 2023 года вернулись довоенные ставки налогов на топливо. То есть НДС вырос с 7% до 20% на все виды топлива, а акциз на бензины увеличился со 100 евро до 213,5 евро за 1000 л, а на дизтопливо — со 100 евро до 139,5 евро за 1000 л. Цифры на стеллах АЗС уже существенно изменились. За две недели стоимость литра подскочила примерно на 3 грн. Литр А-95 по состоянию на конец июня стоил 44,85 грн, а уже 18 июля — 48,09 грн, дизтопливо — 43,4 грн и 47,19 грн соответственно, газ автомобильный — 21,94 грн и 23,45 грн.

Растут потихоньку: что происходит с ценами на топливо в Украине

"Одновременного роста цен на всю сумму налогов не произошло, — констатирует директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, — Трейдеры распределили повышение цен на несколько недель. Сейчас идет постепенный выход розничного рынка на новые равновесные цены".

С математической точки зрения есть потенциал для трехкратного роста стоимости бензина на сумму увеличения налогов, говорят специалисты.

Одновременного роста цен на бензин на всю сумму увеличения налога не произошло, констатируют специалисты Фото: коллаж Фокус

"Видим, что налоговая нагрузка увеличилась на бензин на 11 гривен, на дизтопливо на 7,5 гривен, сжиженный газ — на три гривны. Сейчас сжиженный газ подорожал уже на 1,5 грн, ДТ — на 3,5 грн, бензин — на 3 грн. Видим, какой еще потенциал для роста есть", — отметил Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95".

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То есть цена бензина вскоре может пересечь отметку в 55 грн за литр, а дизтоплива — 50 грн. Однако пока что операторы нефтерынка частично покрывают рост налогов за счет сокращения бюджетов программ лояльности.

"Урезали бонусные программы, маркетинговые скидки где-то на 30% по всем сетям АЗС, — говорит директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин, — Таким образом, немного компенсировали рост цены на стелле. Если бы не снижали маркетинг, цены были бы еще больше".

Сети АЗС сократили программы лояльности, чтобы сдержать рост цен на заправках с июля.

По словам Дмитрия Леушкина, такого запаса прочности у трейдеров, чтобы сдержать рост цен на сумму налогов, о котором говорили эксперты, нет.

"На самом деле маржи у трейдеров не было по 10 — 12 гривен, чтобы ее уступать. То есть под "уступить маржу" было прежде всего ожидание, что сократятся наши маркетинговые программы. Маржу уступили, но фактически за счет скидок клиентов", — сказал он.

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Эксперты прогнозируют, что движение цен на все виды топлива вверх еще не прекратилось.

"Скорее всего, все сети АЗС еще поднимут цены. В целом можно сказать, что по бензину суммарный рост цен будет на уровне 10 грн, по дизельному топливу — на уровне восьми гривен, по сжиженному нефтяному газу — на уровне трех", — предположил Рябцев.

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Однако спрогнозировать темпы повышения сложно, отметил он.

"Насколько быстро компании добавят эти гривны к собственной цене, отразится ли это на качестве топлива — будет зависеть от того, какая это сеть, где расположены заправки, насколько близко они к западной границе, через которую осуществляется почти 100% импорта", — пояснили в НТЦ "Психея".

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Стремительному росту цен на сумму налогов частично мешает наличие запасов топлива, закупленного еще по льготным ставкам.

"Как видим, налоговая нагрузка выросла на 11 грн, а цена всего на три, — объясняет Куюн, — Фактически наценка сократилась, но будет восстанавливаться. Думаю, за счет наценки будет амортизация 2 — 3 грн. То есть с 11 грн рост составит 8 — 9 грн в итоге, а по дизтопливу — 5-6 грн. Все происходит медленно, потому что есть значительные запасы с низким акцизом".

Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова, не ожидает повышения цен на топливо в среднем более чем на несколько гривен на литре. Говорит: аппетиты трейдеров будет сдерживать страх сокращения платежеспособного спроса.

В целом эксперты прогнозируют, что бензин может прибавить в цене до 10 грн на литре, однако не сразу. Фото: ТСН

"Многие эксперты прогнозировали увеличение цен более, чем на 10 гривен, но я думаю, что оно будет ниже. Предполагаю, компании посмотрят, что у них до этого был достаточно высокий уровень прибыли. Они понимают, что если поднимут на 10 — 11 гривен, то у них упадут объемы продаж. И в результате они будут иметь уменьшение оборотов. Поэтому думаю, компании не будут повышать более, чем на пять гривен, по сравнению с тем, что было до этого", — убежден он.

По мнению Сергея Куюна, уже на этой и следующей неделе бензины прибавят 3 — 4 гривны, кроме того, на несколько гривен подорожает дизельное топливо, а сжиженный газ будет стоить на гривну дороже.

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"Ожидаем еще небольшой рост в пределах двух гривен по бензину и дизелю до конца месяца", — отметил Леушкин.

А вот автогаз, говорит, может и не подорожать.

"По автогазу ожидания интересные, — продолжает Леушкин, — идет борьба с российским газом. Он стоит на гривну — две дешевле и еще проникает на наш рынок — через Польшу, через Литву. Это или полностью российский газ, или купаж с российским. Этот фактор сбивает цену на газ. Поэтому сложно сказать, как будет складываться ситуация. Если это явление будет уничтожено, произойдет рост цены на газ, если же оно будет продолжаться, цены останутся на том же уровне, на котором сейчас".

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Трейдеры зарабатывают больше, чем до войны: вернется ли государство к регулированию цен

Топливный кризис нам не грозит, говорят специалисты. Опрошенные Фокусом эксперты не ожидают опустошения резервуаров на АЗС.

"Угрозы дефицита топлива не вижу. Потому что на рынке нефтепродуктов действует нормальная рыночная система. Хотя хотелось бы, чтобы лучше работал АМКУ, потому что есть злоупотребления и с точки зрения качества, и с точки зрения антиконкурентных сговоров. В целом рынок работает, поэтому ничего ему не помешает сбалансировать спрос и предложение. Если не будет вмешиваться государство, как это делалось в начале войны, то никаких проблем с объемами не будет", — убежден Омельченко.

Наценка операторов выросла до 30% на литре, тогда как до войны она составляла 15%, говорит Сиренко Фото: Фокус

По его мнению, возвращение к регулированию цен было бы неразумным шагом для власти.

"Если государство вернет регулирование, тогда исчезнут значительные объемы [топлива] на АЗС и образуется серьезный дефицит. Когда государство вмешивается в рынок, эффект один — дефицит", — добавил он.

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Другого мнения Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO. Регуляция цен создает прогнозируемую ситуацию на рынке топлива и ее отмена в мае прошлого года была ошибочной, говорит Сиренко.

"Давали зарабатывать 3 — 5 грн, потом 5 — 7 грн на литре. Как только отменили, сразу — 15 — 20 и обратно не вернулось. Это неправильно, особенно во время войны", — отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что розничные операторы начали зарабатывать "безумно рекордную наценку" на литре топлива — более 30%, тогда как в довоенное время она была 10 — 15%. Кроме того, говорит специалист, крайне опасно, что в нынешних условиях свободного падения цен АМКУ остается бездействующим.