Топливо на заправках еще не достигло ценового пика. Как будет развиваться ситуация в ближайшее время

Related video

Декада с новыми налогами

После возвращения полной ставки НДС и акцизов с 1 июля имеем следующую динамику в розничной сети:

Бензин А-95 — плюс 3,01 грн/л (рост налоговой нагрузки на 11 грн/л);

Дизтопливо — плюс 3,45 грн/л (8 грн/л);

Автогаз — 1,47 грн/л (3 грн/л).

Диапазон роста составил от 0 до 6 грн/л.

Без изменений оставила свои цены крупнейшая сеть страны, принадлежащая группе "Приват" (после национализации "Укрнафты" и автоматического отключения сети от "кислорода" сетку постоянно штормит — то станции не работают месяцами, то торгуют по максимальным ценам).

Наибольший прирост показали эконом-сети, торгующие в нижнем ценовом диапазоне и имеющие наименьшую маржу. И наоборот, премиум-сети были несколько сдержаннее.

Что касается перспектив, то их неплохо очертил оптовый рынок, который начал расти еще накануне налоговых изменений:

Бензин А-95 — 7,74 грн/л;

Дизтопливо — 6,97 грн/л.

Это может быть неплохим ориентиром относительно будущих изменений и в рознице. Дизель и автогаз уже прошли половину пути, бензин — чуть больше трети.

Сейчас сыграл фактор НДС, на очереди — акциз. Трейдеры навезли огромный объем топлива всех марок в мае-июне, поэтому запасы с "низким" акцизом мы будем проедать минимум до начала августа, а некоторые особо запасливые — до сентября. Думаю, тогда можно будет подводить итоги влияния новых налогов на цену.

Какой будет цена?

Кроме фактора мирового рынка (закупочной стоимости), очевидно играет свою роль и фактор "оптимизации" новых налогов, в частности НДС. Уже есть сигналы, что специалисты по "скручиванию" НДС побежали по трейдерам, предлагая свои услуги. Половина рынка точно воспользуется этими предложениями, по крайней мере, так было до войны. Соответственно половина сетей, преимущественно та же "эконом-часть", получит более низкую себестоимость и будет пытаться конкурировать более низкой ценой. Это будет тормозить цену у "брендов", которые в основном не хотят играть в игры с НДС. Думаю, 3-4 грн на литре этот фактор вполне может срезать.

Источник

Важно