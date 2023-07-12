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Думки

Паливо на заправках ще не досягло цінового піку. Як розвиватиметься ситуація найближчим часом

Нові податки передбачувано призвели до зростання цін на пальне в Україні. Аналітик ринку Сергій Куюн підбиває перші підсумки цього процесу та аналізує цілком ймовірні перспективи.

Сергій Куюн
Сергій Куюн
Эксперт з енергетичних питань
eye 39
паливо, заправка, цiни на паливо
Фото: УНІАН | Ціни на заправках вже підросли — але цей процес ще не завершений
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Декада з новими податками

Після повернення повної ставки ПДВ та акцизів з 1 липня маємо наступну динаміку у роздрібній мережі:

  • Бензин А-95 — плюс 3,01 грн/л (зростання податкового навантаження на 11 грн/л);
  • Дизпальне — плюс 3,45 грн/л (8 грн/л);
  • Автогаз — 1,47 грн/л (3 грн/л).

Діапазон зростання склав від 0 до 6 грн/л.

Без змін лишила свої ціни найбільша мережа країни, що належить групі "Приват". (Після націоналізації "Укрнафти" та автоматично відключення мережі від "кисню" сітку постійно штормить — то станції не працюють місяцями, то торгують по максимальних цінах).

Найбільший приріст показали економ-мережі, що торгують в нижньому ціновому діапазоні та мають найменшу маржу. Й навпаки, преміум-мережі були дещо стриманіші.

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Щодо перспектив, то їх непогано окреслив оптовий ринок, який почав зростати ще напередодні податкових змін:

  • Бензин А-95 — 7,74 грн/л;
  • Дизпальне — 6,97 грн/л.

Це може бути непоганим орієнтиром щодо майбутніх змін й у роздробі. Дизель та автогаз вже пройшли половину шляху, бензин — трохи більше третини.

Наразі відіграв фактор ПДВ, на черзі — акциз. Трейдери навезли величезний обсяг пального усіх марок у травні-червні, тому запаси з "низьким" акцизом" ми будемо проїдати мінімум до початку серпня, а деякі особливо запасливі – до вересня. Гадаю, тоді можна буде підбивати підсумки впливу нових податків на ціну.

Якою буде ціна?

Крім фактору світового ринку (закупівельної вартості), вочевидь відіграє свою роль й фактор "оптимізації" нових податків, зокрема ПДВ. Вже є сигнали, що спеціалісти по "скручуванню" ПДВ побігли по трейдерах, пропонуючи свої послуги. Половина ринку точно скористується цими пропозиціями, принаймні, так було до війни. Відповідно половина мереж, переважно таж "економ-частина", отримає більш низьку собівартість й буде намагатись конкурувати більш низькою ціною. Це буде гальмувати ціну у "брендів", які здебільшого не хочуть гратися в ігри з ПДВ. Думаю, 3-4 грн на літрі цей фактор цілком може зрізати.

Джерело

Важливо
Цiна бензина — плюс дві гривні. До кінця тижня за ним підуть дизельне паливо та автогаз
Цiна бензина — плюс дві гривні. До кінця тижня за ним підуть дизельне паливо та автогаз