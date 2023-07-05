Цiна бензина — плюс дві гривні. До кінця тижня за ним підуть дизельне паливо та автогаз
Було зрозуміло, що підвищення акцизу та ПДВ на пальне призведе до зростання цін на нього. Експерт ринку Сергій Куюн підбиває підсумки того, що неминуче трапилося, і прогнозує найближче майбутнє
Хроніки подорожчання: працює ПДВ
Отже, нові-старі податки на пальне чинні. За три дні бензин-ДП плюс 2 грн/л, сьогодні очікується ще плюс 2-3.
Нагадаю, зросли два податки — акцизи й ПДВ. Податкова складова у вартості бензину збільшилась на 11 грн/л (приблизно 3,5 грн це акциз, решта — ПДВ), дизпального — приблизно на 7,5 грн/л, з яких акциз 1,3 грн/л. Скраплений газ відіграє тільки підвищення ПДВ (акциз без змін), а це до 3 грн/л.
Перша хвиля здорожчання пального зумовлена саме ПДВ, оскільки його сплачують під час продажу.
Акциз має відпрацювати на цінах у другій половині місяця, оскільки ринок імпортував великі обсяги продукту у травні-червні з низькою ставкою акцизу. По мірі того, як обсяги запасів зі "старим" акцизом будуть заміщатися новими обсягами з високою ставкою буде відбуватись інтеграція у ціну.
Як бачимо, це здебільшого стосується бензину, бо по ньому зростання акцизу більш ніж у два рази. Дизель та автогаз здебільшого покажуть свою нову вартість до кінця цього тижня. Підбивати остаточні підсумки будемо наприкінці місяця.
Ставлюсь до підвищення "паливних" податків із розумінням — країні потрібні гроші на оборону, інших джерел фінансування немає. Але сподіваюсь на активну роботу податківців, щоб високі податки дійшли до бюджету, а не залишились в кишенях "економ-мереж", як це було до 2022 року. Вони вже потирають руки.Важливо