Цiна бензина — плюс дві гривні. До кінця тижня за ним підуть дизельне паливо та автогаз

Related video

Хроніки подорожчання: працює ПДВ

Отже, нові-старі податки на пальне чинні. За три дні бензин-ДП плюс 2 грн/л, сьогодні очікується ще плюс 2-3.

Нагадаю, зросли два податки — акцизи й ПДВ. Податкова складова у вартості бензину збільшилась на 11 грн/л (приблизно 3,5 грн це акциз, решта — ПДВ), дизпального — приблизно на 7,5 грн/л, з яких акциз 1,3 грн/л. Скраплений газ відіграє тільки підвищення ПДВ (акциз без змін), а це до 3 грн/л.

Перша хвиля здорожчання пального зумовлена саме ПДВ, оскільки його сплачують під час продажу.

Автогаз та дизель мають підрости до кінця тижня Фото: liga.net

Акциз має відпрацювати на цінах у другій половині місяця, оскільки ринок імпортував великі обсяги продукту у травні-червні з низькою ставкою акцизу. По мірі того, як обсяги запасів зі "старим" акцизом будуть заміщатися новими обсягами з високою ставкою буде відбуватись інтеграція у ціну.

Як бачимо, це здебільшого стосується бензину, бо по ньому зростання акцизу більш ніж у два рази. Дизель та автогаз здебільшого покажуть свою нову вартість до кінця цього тижня. Підбивати остаточні підсумки будемо наприкінці місяця.

Ставлюсь до підвищення "паливних" податків із розумінням — країні потрібні гроші на оборону, інших джерел фінансування немає. Але сподіваюсь на активну роботу податківців, щоб високі податки дійшли до бюджету, а не залишились в кишенях "економ-мереж", як це було до 2022 року. Вони вже потирають руки.

Джерело

Важливо