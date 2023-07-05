Цена бензина — плюс две гривны. До конца недели за ним последуют дизельное топливо и автогаз

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Хроники подорожания: работает НДС

Итак, новые-старые налоги на горючее в силе. За три дня бензин-ДП плюс 2 грн/л, сегодня ожидается еще плюс 2-3.

Напомню, выросли два налога — акцизы и НДС. Налоговая составляющая в стоимости бензина увеличилась на 11 грн/л (примерно 3,5 грн это акциз, остальное — НДС), дизтоплива — примерно на 7,5 грн/л, из которых акциз 1,3 грн/л. Сжиженный газ отыгрывает только повышение НДС (акциз без изменений), а это до 3 грн/л.

Первая волна подорожания топлива обусловлена именно НДС, поскольку его платят при продаже.

Автогаз и дизель должны подрасти до конца недели Фото: liga.net

Акциз должен отработать на ценах во второй половине месяца, поскольку рынок импортировал большие объемы продукта в мае-июне с низкой ставкой акциза. По мере того, как объемы запасов со "старым" акцизом будут замещаться новыми объемами с высокой ставкой, будет происходить интеграция в цену.

Как видим, это в основном касается бензина, потому что по нему рост акциза более чем в два раза. Дизель и автогаз в основном покажут свою новую стоимость до конца этой недели. Подводить окончательные итоги будем в конце месяца.

Отношусь к повышению "топливных" налогов с пониманием — стране нужны деньги на оборону, других источников финансирования нет. Но надеюсь на активную работу налоговиков, чтобы высокие налоги дошли в бюджет, а не остались в карманах "эконом-сетей", как это было до 2022 года. Они уже потирают руки.

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