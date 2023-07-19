Бензин дорожчає, заправки скорочують знижки: чого чекати автовласникам влітку

В липні в Україні повернулися до довоєнної системи оподаткування пального. Скасування пільг одразу ж відобразилося на стелах на АЗС — за майже 20 днів ціни збільшилися в середньому на три гривні на літрі пального. Фокус дослідив, що відбувається з цінами на бензин та дизель і якою буде цінова динаміка далі.

Related video

Пільговий режим оподаткування пального, що був запроваджений урядом минулого року для подолання паливної кризи, припинив дію. З 1 липня 2023 року повернулися довоєнні ставки податків на пальне. Тобто ПДВ зріс з 7% до 20% на всі види пального, а акциз на бензини збільшився зі 100 євро до 213,5 євро за 1000 л, а на дизпаливо — зі 100 євро до 139,5 євро за 1000 л. Цифри на стелах АЗС вже істотно змінилися. За два тижні вартість літра підскочила приблизно на 3 грн. Літр А-95 станом на кінець червня коштував 44,85 грн, а вже 18 липня — 48,09 грн, дизпаливо — 43,4 грн та 47,19 грн відповідно, газ автомобільний — 21,94 грн та 23,45 грн.

Зростають потихеньку: що відбувається з цінами на пальне в Україні

"Одночасного зростання цін на всю суму податків не відбулося, — констатує директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев. — Трейдери розподілили підвищення цін на декілька тижнів. Зараз триває поступовий вихід роздрібного ринку на нові рівноважні ціни".

З математичної точки зору є потенціал для трьохкратного росту вартості бензину на суму збільшення податків, кажуть фахівці.

Одночасного зростання цін на бензин на всю суму збільшення податку не відбулося, констатують фахівці Фото: колаж Фокус

"Бачимо, що податкове навантаження збільшилось на бензин на 11 гривень, на дизпальне на 7,5 гривень, скраплений газ — на три гривні. Наразі скраплений газ подорожчав вже на 1,5 грн, ДП — на 3,5 грн, бензин — на 3 грн. Бачимо, який ще потенціал для зростання є", — зазначив Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95".

Важливо

Дороге світло, недешевий бензин. Що змушує ціни в липні зростати

Тобто ціна бензину невдовзі може перетнути позначку в 55 грн за літр, а дизпалива — 50 грн. Однак поки що оператори нафторинку частково покривають зростання податків за рахунок скорочення бюджетів програм лояльності.

"Зрізали бонусні програми, маркетингові знижки десь на 30% по всіх мережах АЗС, — каже директор групи компаній PRIME Дмитро Льоушкін. — Таким чином, трохи компенсували зростання ціни на стеллі. Якби не знижували маркетинг, ціни були б ще більшими".

Мережі АЗС скоротили програми лояльності, щоб стримати ріст цін на заправках з липня.

За словами Дмитра Льоушкіна, такого запасу міцності у трейдерів, щоб стримати зростання цін на суму податків, про який говорили експерти, немає.

"Насправді маржі в трейдерів не було по 10 — 12 гривень, щоб нею поступатися. Тобто під "поступитися маржею" було насамперед очікування, що скоротяться наші маркетингові програми. Маржею поступилися, але фактично за рахунок знижок клієнтів", — сказав він.

Висхідну цінову тенденцію стримують значні запаси пального, закупленого за пільговими ставками податків, кажуть експерти

Перевалить за 60: яких цифр та коли чекати на стеллах АЗС

Експерти прогнозують, що рух цін на всі види пального вгору ще не припинився.

"Скоріше за все, всі мережі АЗС ще піднімуть ціни. В цілому можна сказати, що по бензину сумарне зростання цін буде на рівні 10 грн, по дизельному паливу — на рівні восьми гривень, по скрапленому нафтовому газу — на рівні трьох", — припустив Рябцев.

Уже найближчим часом бензин додасть 3 — 4 грн на літрі, ДП — 2 грн, кажуть фахівці.

Однак спрогнозувати темпи підвищення складно, зауважив він.

"Наскільки швидко компанії додадуть ці гривні до власної ціни, чи відобразиться це на якості палива — залежатиме від того, яка це мережа, де розташовані заправки, наскільки близько вони до західного кордону, через який здійснюється майже 100% імпорту", — пояснили в НТЦ "Психея".

Важливо

В Україні планують повернути "нульове розмитнення" авто для окремої категорії громадян

Стрімкому росту цін на суму податків частково заважає наявність запасів пального, закупленого ще за пільговими ставками.

"Як бачимо, податкове навантаження зросло на 11 грн, а ціна всього на три, — пояснює Куюн. — Фактично націнка скоротилася, але буде відновлюватися. Думаю, за рахунок націнки буде амортизація 2 — 3 грн. Тобто з 11 грн зростання складе 8 — 9 грн у результаті, а по дизпальному — 5-6 грн. Усе відбувається повільно, бо є значні запаси з низьким акцизом".

Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, не очікує підвищення цін на пальне в середньому більш, ніж на кілька гривень на літрі. Каже: апетити трейдерів стримуватиме страх скорочення платоспроможного попиту.

Загалом експерти прогнозують, що бензин може додати в ціні до 10 грн на літрі, проте не одразу. Фото: ТСН

"Чимало експертів прогнозували збільшення цін на понад 10 гривень, але я думаю, що воно буде нижчим. Гадаю, компанії подивляться, що у них до цього був достатньо високий рівень прибутку. Вони розуміють, що якщо піднімуть на 10 — 11 гривень, то у них впадуть обсяги продаж. І в результаті вони матимуть зменшення оборотів. Тому думаю, компанії не будуть підвищувати більш, ніж на п’ять гривень, порівняно з тим, що було до цього", — переконаний він.

На думку Сергія Куюна, вже на цьому та наступному тижні бензини додадуть 3 — 4 гривні, крім того, на кілька гривень подорожчає дизельне пальне, а скраплений газ коштуватиме на гривню дорожче.

Російський газ досі проникає на ринок України через Польщу та Литву.

"Очікуємо ще невеличке зростання у межах двох гривень по бензину та дизелю до кінця місяця", — зауважив Льоушкін.

А от автогаз, каже, може і не подорожчати.

"Щодо автогазу очікування цікаві, — продовжує Льоушкін. — Йде боротьба з російським газом. Він коштує на гривню — дві дешевше і ще проникає на наш ринок — через Польшу, через Литву. Це або цілком російський газ, або купаж з російським. Цей фактор збиває ціну на газ. Тому складно сказати, як складатиметься ситуація. Якщо це явище буде знищене, відбудеться зростання ціни на газ, якщо ж воно продовжуватиметься, ціни залишаться на тому ж рівні, на якому є зараз".

Важливо

Скасування пільг ні до чого: українцям пояснили, чи варто чекати на різке подорожчання палива

Трейдери заробляють більше, ніж до війни: чи повернеться держава до регулювання цін

Паливна криза нам не загрожує, кажуть фахівці. Опитані Фокусом експерти не очікують спорожнення резервуарів на АЗС.

"Загрози дефіциту пального не бачу. Тому що на ринку нафтопродуктів діє нормальна ринкова система. Хоча хотілося б, щоб краще працював АМКУ, бо є зловживання і з точки зору якості, і з точки зору антиконкурентних змов. В цілому ринок працює, тож нічого йому не завадить збалансувати попит і пропозицію. Якщо не втручатиметься держава, як це робилося на початку війни, то ніяких проблем з обсягами не буде", — переконаний Омельченко.

Націнка операторів зросла до 30% на літрі, тоді як до війни вона становила 15%, каже Сіренко Фото: Фокус

На його думку, повернення до регулювання цін було б нерозумним кроком для влади.

"Якщо держава поверне регулювання, тоді зникнуть значні обсяги [палива] на АЗС і утвориться серйозний дефіцит. Коли держава втручається в ринок, ефект один — дефіцит", — додав він.

Важливо

Паливо на заправках ще не досягло цінового піку. Як розвиватиметься ситуація найближчим часом

Іншої думки Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії UPECO. Регуляція цін створює прогнозовану ситуацію на ринку пального і її скасування у травні минулого року було помилковим, каже Сіренко.

"Давали заробляти 3 — 5 грн, потім 5 — 7 грн на літрі. Тільки-но відмінили, одразу — 15 — 20 і назад не повернулось. Це неправильно, особливо під час війни", — зауважив експерт.

Він звернув увагу на те, що роздрібні оператори почали заробляти "шалено рекордну націнку" на літрі пального — більш, ніж 30%, тоді, як у довоєнний час вона була 10 — 15%. Крім того, каже фахівець, вкрай небезпечно, що за нинішніх умов вільного падіння цін АМКУ залишається бездіяльним.