Довоєнні ціни на пальне: експерти розповіли, які зміни цін чекатимуть на українців

На думку експерта Володимира Омельченка, висока конкуренція на ринку пального призведе до того, що найближчим часом автовласникам не варто чекати зростання цін на пальне більше, ніж на 3-5 гривень за літр.

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З 1 липня стандартні довоєнні ставки ПДВ та акцизу на пальне повертаються, що означає, що в Україні подорожчають ціни на пальне. Експерти прокоментували Фокусу обставини зростання цін і яких змін варто очікувати українцям.

Зазначимо, торік уряд України ініціював запровадження пільгового режиму оподаткування пального, щоб стабілізувати ситуацію на ринку пального після масованих атак РФ на нафтопереробні заводи та склади.

З 1 липня 2023 року ПДВ зросте з 7% до 20% на всі види палива, а акцизи зміняться так:

на бензин — зростання ціни зі 100 євро до 213,5 євро за 1000 л;

на дизельне паливо — зростання ціни зі 100 євро до 139,5 євро за 1000 л.

За словами опитаних експертів, у цьому разі діє принцип простої математики — коли пільги закінчуються, акцизи повертаються на довоєнні позначки, у зв'язку з чим і спостерігається зростання цін.

Різкого стрибка цін на паливо не відбудеться

"Зростання на 4,5 грн на літрі бензину, як мінімум, плюс ПДВ. Щодо дизельного палива — плюс 1,7 — 2 грн за літр через акциз, плюс відсоток ПДВ. Скраплений газ зросте приблизно на 1 грн", — зазначив аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко.

Водночас він зазначив, що цей ринковий фактор не проявиться з 1 липня — це розтягнеться в часі щонайменше на місяць, і що пропорційного підвищення вартості не відбудеться, насамперед з огляду на світову цінову кон'юнктуру.

На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, через скасування регулювання роздрібних цін на нафтопродукти, трейдери втричі підвищили націнку на літрі бензину і дизельного палива.

"Сьогодні ціни на ринку нафти, світовому ринку нафтопродуктів, від якого Україна повністю залежить, є значно нижчими порівняно з тими, що було торік, коли ці податки мінімізували", — зазначив Омельченко.

Що може вплинути на регулювання цін

За словами Омельченко, зараз в Україні спостерігається досить обмежений платоспроможний попит на нафтопродукти, тож трейдерам потрібно буде визначати таку ціну, щоб, з одного боку, отримати прибуток, а з іншого, не втратити значну частину ринку.

Також він зазначає, що стримуванню зростання цін на АЗС може сприяти висока конкуренція на ринку пального та профіцит нафтопродуктів, тож автовласникам варто розраховувати на зростання цін на рівні 3-5 гривень на один літр пального.

"Трейдери розуміють, що їм краще втратити дохід через зниження маржі, ніж через істотний провал обсягів. Тому автоматичного підвищення на суму податків не відбудеться", — підсумував Омельченко.

Зі свого боку Олександр Сіренко наголосив, що воєнний час став для роздрібної торгівлі "золотою лихоманкою", коли націнка на літрі бензину і ДП перевищує 30%.

"Такого не було в мирний час, але відбулося під час війни з "благословення" уряду, який скасував у травні 2022-го регуляцію роздрібної ціни на нафтопродукти... Якщо повернути регуляцію, то споживач може і не помітити зміни акцизів", — зазначив Сіренко.

Нагадаємо, інформація про те, що влітку в Україну повернеться податок у 20% на всі види палива з'явилася ще наприкінці березня.

Докладніше читайте в матеріалі Фокуса "Пенсії, ціни на паливо, тарифи на воду та електроенергію: що зміниться в Україні з 1 липня".