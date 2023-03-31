Ціни на пальне зміняться влітку: як в Україні подорожчає бензин (відео)

Влітку в Україні на всі види палива повернеться податок 20%. Відповідно, на автозаправних станціях ціни стануть дещо вищими, ніж зараз.

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Підвищення рівня податку на додану вартість (ПДВ) на бензин, дизель та газ до 20% з 1 липня 2023 року спровокує подорожчання палива на 5-7 гривень. Про це в ефірі телемарафону у п'ятницю, 31 березня, заявив директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

"Подорожчання однозначно буде, якщо ми підвищуємо ПДВ з 7% до 20%. З 1 липня 2023 року паливо зросте в ціні від 5 до 7 гривень. Тобто, залежно від того, чим ви заправляєтесь, ви можете додати до ціни 5- 7 грн за літр", — зазначив він.

Скільки коштує паливо зараз

За даними Мінфіну, 31 березня АЗС продають паливо за такими цінами:

бензин А-95 преміум – 49,01 грн/літр;

Бензин А-95 – 47,01 грн/літр;

бензин А-92 — 46,14 грн/літр;

дизпаливо – 47,22 грн/літр;

автомобільний газ – 21,72 грн/літр.

Рівень ПДВ на пальне: що відомо

Ще 23 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський анонсував запуск програми "економічного патріотизму". Серед інших пунктів там було зниження податку на паливо. Таким чином, в Україні хотіли зменшити навантаження на бізнес.

У березні 2022 року ПДВ було знижено з 20% до 7%. Після цього у великих містах України виник дефіцит палива, а ціни різко рвонули вгору. У травні ЗМІ повідомляли про кілометрові черги на АЗС. Водіям, щоб заправити свій автомобіль, доводилося стояти в чергах по кілька годин. В один бак на заправках дозволяли заливати не більше 10 літрів палива.

При цьому експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев тоді пояснив, що дефіцит виник штучно. Він зазначив, що у такий спосіб трейдери хочуть збільшити прибуток. За словами Рябцева, коли рівень ПДВ було знижено, акцизний податок — нульовим, дохід трейдерів міг перевищити довоєнний рівень.

28 вересня 2022 року Зеленський підписав указ про повернення акцизного податку на пальне. Без змін залишилася лише закупівля палива для потреб Міністерства оборони. Тобто ставка акцизу залишилася нульовою.

Вже 6 січня 2023 року стало відомо, що Міністерство фінансів підготувало законопроєкт щодо підвищення акцизу на паливо для авто. Зокрема, на газ акциз планують поетапно збільшити вдвічі.

Тим часом 30 березня 2023 року голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що з 1 липня рівень ПДВ на паливо знову буде 20%. Парламентар підтвердив, що зниження ПДВ на паливо було ініціативою Міністерства економіки. Також він визнав, що це було помилкою.