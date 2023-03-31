Цены на топливо изменятся летом: как в Украине подорожает бензин (видео)

Летом в Украине на все виды топлива вернется налог в 20%. Соответственно, на автозаправочных станциях цены станут несколько выше, чем сейчас.

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Повышение уровня налога на добавленную стоимость (НДС) на бензин, дизель и газ до 20% с 1 июля 2023 года, спровоцирует подорожания топлива на 5-7 гривен. Об этом в эфире телемарафона в пятницу, 31 марта заявил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

"Подорожание однозначно будет, если мы поднимаем НДС с 7% до 20%. С 1 июля 2023 года топливо вырастет в цене от 5 до 7 гривен. То есть, в зависимости от того, чем вы заправляетесь, вы можете добавить к цене 5-7 грн за литр", — отметил он.

Сколько стоит топливо сейчас

По данным Минфина, 31 марта АЗС продают топливо по таким ценам:

бензин А-95 премиум – 49,01 грн/литр;

бензин А-95 – 47,01 грн/литр;

бензин А-92 – 46,14 грн/литр;

дизтопливо – 47,22 грн/литр;

газ автомобильный – 21,72 грн/литр.

Уровень НДС на топливо: что уже известно

Еще 23 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский анонсировал запуск программы "экономического патриотизма". Среди других пунктов там было и снижение налога на топливо. Таким образом в Украине хотели уменьшить нагрузку на бизнес.

В марте 2022 года НДС был снижен с 20% до 7%. После этого в крупных городах Украины возник дефицит топлива, а цены резко рванули вверх. В мае СМИ сообщали о километровых очередях на АЗС, водителям, для того, чтобы заправить свой автомобиль, приходилось стоять в очередях по несколько часов. В один бак на заправках разрешали заливать не больше 10 литров топлива.

При этом эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев тогда объяснил, что дефицит — искусственный. Он отметил, что таким образом трейдеры хотят увеличить прибыль. По словам Рябцева, когда уровень НДС был понижен, акцизный налог — нулевой, доход трейдеров мог превысить довоенный уровень.

28 сентября 2022 года Зеленский подписал указ о возврате акцизного налога на горючее. Без изменений осталась только закупка топлива для нужд Министерства обороны. То есть, ставка акциза осталась нулевой.

Уже 6 января 2023 года стало известно, что Министерство финансов подготовило законопроект для увеличения акциз на топливо для авто. В частности, на газ акциз планируют поэтапно повысить вдвое.

Тем временем 30 марта 2023 года глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что с 1 июля уровень НДС на топливо снова будет 20%. Парламентарий подтвердил, что снижение НДС на топливо было инициативой Министерства экономики. Также он признал, что она была ошибочной.