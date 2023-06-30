Довоенные цены на топливо: эксперты рассказали, какие изменения цен будут ждать украинцев

По мнению эксперта Владимира Омельченко, высокая конкуренция на рынке топлива приведет к тому, что в ближайшее время автовладельцам не стоит ждать роста цен на топливо больше, чем на 3-5 гривен за литр.

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С 1 июля стандартные довоенные ставки НДС и акциза на топливо возвращаются, что означает, что в Украине подорожают цены на топливо. Эксперты прокомментировали Фокусу обстоятельства роста цен и каких изменений стоит ожидать украинцам.

Отметим, в прошлом году правительство Украины инициировало введение льготного режима налогообложения топлива, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке топлива после массированных атак РФ по нефтеперерабатывающим заводам и складам.

С 1 июля 2023 года НДС вырастет с 7% до 20% на все виды топлива, а акцизы изменятся так:

на бензин — рост цены со 100 евро до 213,5 евро за 1000 л;

на дизельное топливо — рост цены со 100 евро до 139,5 евро за 1000 л.

По словам опрошенных экспертов, в данном случае действует принцип простой математики — когда льготы заканчиваются, акцизы возвращаются на довоенные отметки, в связи с чем и наблюдается рост цен.

Резкого скачка цен на топливо не произойдет

"Рост на 4,5 грн на литре бензина, как минимум, плюс НДС. По дизельному топливу — плюс 1,7 — 2 грн за литр из-за акциза, плюс процент НДС. Сжиженный газ вырастет примерно на 1 грн", — отметил аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко.

При этом он отметил, что данный рыночный фактор не проявится с 1 июля — это растянется во времени минимум на месяц и что пропорционального повышения стоимости не произойдет, прежде всего учитывая мировую ценовую конъюнктуру.

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, из-за отмены регуляции розничных цен на нефтепродукты, трейдеры втрое повысили наценку на литре бензина и дизельного топлива.

"Сегодня цены на рынке нефти, мировом рынке нефтепродуктов, от которого Украина полностью зависит, значительно ниже по сравнению с теми, что было в прошлом году, когда эти налоги минимизировались", — отметил Омельченко.

Что может повлиять на регулирование цен

По словам Омельченко, сейчас в Украине наблюдается достаточно ограниченный платежеспособный спрос на нефтепродукты, поэтому трейдерам нужно будет определять такую цену, чтобы с одной стороны — получить прибыль, а с другой — не потерять значительную часть рынка.

Также он отмечает, что сдерживанию роста цен на АЗС может способствовать высокая конкуренция на рынке топлива и профицит нефтепродуктов, поэтому автовладельцам стоит рассчитывать на рост цен на уровне 3-5 гривен на один литр топлива.

"Трейдеры понимают, что им лучше потерять доход из-за снижения маржи, чем из-за существенного провала объемов. Поэтому автоматического повышения на сумму налогов не произойдет", — подытожил Омельченко.

В свою очередь Александр Сиренко подчеркнул, что военное время стало для розничной торговли "золотой лихорадкой", когда наценка на литре бензина и ДТ превышает 30%.

"Такого не было в мирное время, но стало во время войны с "благословения" правительства, отменившего в мае 2022-го регуляцию розничной цены на нефтепродукты… Если вернуть регуляцию, то потребитель может и не заметить изменения акцизов", — отметил Сиренко.

Напомним, информация о том, что летом в Украину вернется налог в 20% на все виды топлива появилась еще в конце марта.

Подробнее читайте в материале Фокуса "Пенсии, цены на топливо, тарифы на воду и электроэнергию: что изменится в Украине с 1 июля".