Индексация пенсий в Украине: кому и как поднимут выплаты с 1 июля

По мнению эксперта Андрея Новака, если в бюджете есть ресурсы, то стоило бы увеличить финансовую помощь переселенцам. Эксперт Ярослав Жалило отметил, что индексации для тех, кто вышел на пенсию по спецзакону не проводилась уже давно.

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С 1 июля в Украине ожидается проведение индексации на 19,7% пенсий, назначенных в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины" и "О научной и научно-технической деятельности". Финансовые эксперты рассказали Фокусу кому и как повысят пенсии с начала июля.

Повышение будет касаться тех, кто вышел на пенсию по спецзакону, то есть бывших:

чиновников;

ученых;

народных депутатов;

работников органов местного самоуправления.

Перерасчет пенсий будет происходить автоматически. Как известно, средний размер пенсий народных избранников составляет более 15 тыс. грн. В то время, как около 30% пенсионеров получают ежемесячно ниже 3 тыс. грн.

Экономист Андрей Новак прокомментировал стоит ли индексировать пенсии бывшим чиновникам, нардепам во время войны. По его мнению это вопрос дискуссионный. С одной стороны — последний перерасчет для них происходил давно, с другой — они уже получают выше среднего.

"Я бы сейчас не делал индексацию госслужащим, вообще в государственном секторе. Потому что там зарплаты и премии, другие льготы и так достаточно неплохие. Индексацию надо делать, чтобы увеличивать финансовую помощь тем категориям населения, которые в сложном положении. А это, прежде всего, вынужденные переселенцы. Выплаты, которые им сейчас осуществляются по паре тысяч гривен на взрослого и пару на ребенка (3 тыс. грн — ред.) — при сегодняшних ценах и тарифах — существенно не помогают", — отметил Новак.

По его словам, лучше всего было бы направить бюджетные ресурсы, которые определенно есть — поскольку собираются индексировать в госсекторе, наиболее уязвимым слоям населения.

По мнению финансового эксперта Ярослава Жалило, решение правильное, поскольку этим категориям пенсии не повышали длительное время.

"Когда проводилась индексация социальных пенсий обычным категориям населения, то поскольку пенсии этим категориям назначаются по отдельным нормам, они и не индексировались. Последняя индексация этих пенсий происходила давно. И на 20% — не настолько большая сумма", — подчеркнул Жалило.

Важно

Индексация пенсий в Украине: кому и как поднимут выплаты с 1 июля

Напомним, на днях стало известно, что действующее законодательство предусматривает, что некоторые категории граждан при выходе на пенсию за выслугу лет могут рассчитывать на единоразовую денежную помощь от государства.

Подробнее читайте в материале Фокуса "Пенсии, цены на топливо, тарифы на воду и электроэнергию: что изменится в Украине с 1 июля".