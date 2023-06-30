Сразу 10 пенсий: кто из украинцев может получить несколько ежемесячных выплат

Действующее законодательство предусматривает, что некоторые категории граждан при выходе на пенсию за выслугу лет могут рассчитывать на единоразовую денежную помощь от государства.

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В Украине, когда пенсионеры выходят на заслуженный отдых, государство предоставляет некоторым из них одноразовую помощь в размере 10 месячных выплат. Различные категории пенсионеров имеют право на получение этой дополнительной выплаты. Кто входит в эту категорию, объясняет сайт На пенсии.

Такие выплаты регулируют закон №1788 "О пенсионном обеспечении" и закон №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кто может получить сразу 10 пенсий?

Работники коммунальных и государственных учреждений в Украине имеют право на получение дополнительных выплат при выходе на заслуженный отдых. Эти выплаты предоставляются на основании страхового стажа, который включает все периоды работы в указанных в Перечне учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты, а также должностей, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет.

Перечень учреждений и должностей, которые утверждены Постановлением Кабинета Министров от 4 ноября 1993 года № 909, определяет эти категории пенсионеров, имеющих право на дополнительные выплаты.

Какие условия для назначения единовременной помощи?

если назначают пенсию по возрасту начиная с 01.10.2011 в соответствии с Законом № 1058;

если на день достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона №1058, работали в учреждениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;

те люди, которые имеют страховой стаж (для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет) на таких должностях;

если они до этого не получали никакой другой пенсии.

При назначении пенсии на основе выслуги лет, предусматривается возможность суммирования стажа работы в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты для лиц, указанных в соответствующем перечне.

Работа в каких учреждениях дает право на получение выплаты?

В случае назначения пенсии за выслугу лет, перечень лиц, которым разрешается суммирование стажа работы, включает следующие учреждения и организации:

Общеобразовательные учебные заведения.

Военные общеобразовательные учебные заведения.

Музыкальные и художественные школы.

Межшкольные учебно-производственные комбинаты.

Детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники.

Высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения.

Дошкольные учебные заведения всех типов.

Внешкольные учебные заведения.

Библиотеки.

Детские клиники, поликлиники, больницы, санатории, диспансеры, дома ребенка, детские отделения в больницах, санаториях, диспансерах и учреждениях для исполнения наказаний.

Больничные заведения, лечебно-профилактические заведения особого типа, лечебно-трудовые профилактории, амбулаторно-поликлинические заведения, заведения скорой и неотложной медицинской помощи, заведения переливания крови, заведения охраны материнства и детства, санаторно-курортные заведения, учреждения по проведению лабораторных и инструментальных исследований испытаний Госсанэпидслужбы и территориальные органы Госсанэпидслужбы (в отношении работников, не являющихся государственными служащими), диагностические центры.

Аптеки, аптечные киоски, аптечные магазины, контрольно-аналитические лаборатории.

Медико-социальные экспертные комиссии, бюро судебно-медицинской экспертизы.

А 8 июня в Пенсионном фонде Украины рассказали, что узнать размер будущей выплаты можно онлайн. Это можно сделать с помощью сервиса "Пенсионный калькулятор", который позволяет рассчитать размер выплат.