Одразу 10 пенсій: хто з українців може отримати кілька щомісячних виплат
Чинне законодавство передбачає, що деякі категорії громадян при виході на пенсію за вислугу років можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу від держави.
В Україні, коли пенсіонери виходять на заслужений відпочинок, держава надає деяким із них одноразову допомогу в розмірі 10 місячних виплат. Різні категорії пенсіонерів мають право на отримання цієї додаткової виплати. Хто входить до цієї категорії, пояснює сайт На пенсії.
Такі виплати регулюють закон №1788 "Про пенсійне забезпечення" і закон №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Хто може отримати одразу 10 пенсій?
Працівники комунальних і державних установ в Україні мають право на отримання додаткових виплат при виході на заслужений відпочинок. Ці виплати надаються на підставі страхового стажу, який включає всі періоди роботи в зазначених у Переліку установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту, а також посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років.
Перелік установ і посад, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів від 4 листопада 1993 року № 909, визначає ці категорії пенсіонерів, які мають право на додаткові виплати.
Які умови для призначення одноразової допомоги?
- якщо призначають пенсію за віком починаючи з 01.10.2011 відповідно до Закону № 1058;
- якщо на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону №1058, працювали в установах та закладах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;
- ті люди, які мають страховий стаж (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років) на таких посадах;
- якщо вони до цього не отримували жодної іншої пенсії.
Під час призначення пенсії на основі вислуги років, передбачається можливість підсумовування стажу роботи в установах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту для осіб, зазначених у відповідному переліку.
Робота в яких установах дає право на отримання виплати?
У разі призначення пенсії за вислугу років, перелік осіб, яким дозволяється підсумовування стажу роботи, включає такі установи та організації:
- Загальноосвітні навчальні заклади.
- Військові загальноосвітні навчальні заклади.
- Музичні та художні школи.
- Міжшкільні навчально-виробничі комбінати.
- Дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймальники-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки.
- Вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади.
- Дошкільні навчальні заклади всіх типів.
- Позашкільні навчальні заклади.
- Бібліотеки.
- Дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини, дитячі відділення в лікарнях, санаторіях, диспансерах та установах для виконання покарань.
- Лікарняні заклади, лікувально-профілактичні заклади особливого типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги, заклади переливання крові, заклади охорони материнства і дитинства, санаторно-курортні заклади, заклади з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань Держсанепідслужби і територіальні органи Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичні центри.
- Аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини, контрольно-аналітичні лабораторії.
- Медико-соціальні експертні комісії, бюро судово-медичної експертизи.
А 8 червня в Пенсійному фонді України розповіли, що дізнатися розмір майбутньої виплати можна онлайн. Це можна зробити за допомогою сервісу "Пенсійний калькулятор", який дає змогу розрахувати розмір виплат.