Отмена льгот ни при чем: украинцам объяснили, стоит ли ждать резкого подорожания топлива

Депутат и руководитель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, от чего зависят цены на топливо на украинских АЗС.

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В первый день июля в Украине снова начали действовать довоенные ставки НДС и акциза на топливо. Резкого подорожания топлива на АЗС, однако не произошло и вряд ли стоит бояться, что цены будут зашкаливать. Об этом заявил в интервью изданию "Телеграф" глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он уверен, что возврат старых налогов абсолютно никак не повлияет на стоимость топлива. Цены если и будут меняться в сторону повышения, то совсем из-за других факторов.

"Цена на топливо будет зависеть не от налогообложения, а от мировой конъюнктуры цен на нефть Мы видим благоприятную для нас конъюнктуру, и не видим каких-либо рисков в этом контексте. Поэтому здесь мы каких-то существенных рисков вообще не видим", — объяснил он.

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Депутат также советует не воспринимать возвращение акциза как новые налоги.

"Это никакое не дополнительное налогообложение, мы убираем временно введенные льготы. И здесь обсуждать этот вопрос с позиции "надо или не надо", мне кажется, неуместно", – добавил Гетманцев.

Что изменилось с 1 июля

Показатель НДС теперь составляет до 20% (до 1 числа был на уровне 7%) на все виды топлива, а акцизы теперь выглядят так:

на бензин — 213,5 евро за 1000 л (было 100 евро);

на дизельное топливо — 139,5 евро за 1000 л (было100 евро).

Сколько стоит топливо на АЗС

По данным сайта Auto.RIA, по состоянию на вечер, 12 июля, стоимость топлива на автозаправочных станциях была следующей:

A-95+ — 49,97 грн/л.

А-95 — 47,86 грн/л.

А-92 — 45,34 грн/л

Дизельное топливо — 46,84 грн/л.

Газ — 23,34 грн/л.

Как меняются цены на топливо в Украине

Что еще влияет на цены

Недавно директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказывал Фокусу, что сейчас в Украине наблюдается достаточно ограниченный платежеспособный спрос на нефтепродукты, поэтому трейдерам придется устанавливать такую цену, чтобы с одной стороны — остаться с прибылью, а с другой — не потерять значительную часть рынка.

Также он отмечает, что сдерживанию роста цен на АЗС может способствовать высокая конкуренция на рынке топлива и профицит нефтепродуктов, поэтому автовладельцы должны быть готовыми к тому, что цены на топливо подрастут на 3-5 грн/литр.

В то же время эксперт профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что война стала для розничной торговли "золотой лихорадкой", когда наценка на литре бензина и ДТ превышает 30%.

"Такого не было в мирное время, но появилось во время войны, чему способствовало правительство, когда отменило мае 2022-го регуляцию розничной цены на нефтепродукты Если вернуть регуляцию, то потребитель может и не заметить изменения акцизов", — отметил он.

Ранее Фокус рассказывал, как во Львове авто заправили некачественным топливом — из строя вышло 20 машин. Также мы писали про новое эко-топливо для класических автомобилей.