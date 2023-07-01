Зеленая жижа, а не бензин: во Львове произошел скандал на одной из АЗС (видео)

В бензобаки залили некачественное топливо и 20 машин сразу вышло из строя. Компания обещает водителям компенсировать расходы на ремонт и эвакуаторы.

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Во Львове на одной из автозаправок "ОККО" в автомобили заливали некачественное горючее. Многие машины из-за этого вышли из строя, рассказали водители местному изданию DailyLviv.

Водители заправлялись бензином марки А-95 на АЗС, которая находится на выезде из Львова в сторону Стрыя. Неожиданно они остановились посреди дороги, проехав несколько километров.

Судя по кадрам, распространенных в соцсетях, бензин из заправочной колонки даже визуально не похож на горючее. Жидкость зеленого цвета налили в бутылку, показали работниками АЗС и полиции.

Из-за некачественного бензина из строя вышли не менее 20 автомобилей

"Из строя вышли не менее 20 автомобилей. Владельцы автомобилей вынуждены были вызвать эвакуаторы и полицию", — сообщили пострадавшие.

Люди ждали полицию более полутора часа, отметил Telegram-канал "Львів Інформує".

Возможно, причина ситуации заключается в ажиотаже на АЗС из-за повышения НДС на топливо с 1 июля. В резервуарах могло заканчиваться горючее, поэтому осадок попал в бензобаки машин, поясняет издание Varta1.

В бензобаки мог попасть осадок от топлива

"Бензиновый скандал" на АЗС: что говорят владельцы?

Сеть АЗС отреагировала на проблему ночью 30 июня. Произошла техническая неисправность — вода попала в резервуар с бензином марки А-95, сообщила компания в Facebook.

"Не в наших правилах умалчивать такие вещи. Мы признаем техническую неисправность и приносим извинения за причиненные неудобства", — заявили специалисты.

Всем водителям, которые заправились на этой АЗС бензином А-95 и обнаружили неисправности в автомобилях, просят обратиться на горячую линию.

"Мы фиксируем все обращения, оперативно прорабатываем заявки, расходы на ремонт и эвакуаторы будут компенсированы", — пообещали в компании.

Напомним, что с 30 июня в городах Украины наблюдались очереди на АЗС. Власти вернули налог на добавленную стоимость на топливо в размере 20%.

Эксперты рынка отмечали, что увеличение НДС на бензин, дизель и газ с 7% до 20% вызовет подорожание топлива в среднем до 7 гривен.