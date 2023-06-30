Подорожание бензина в Украине: в ряде городов появились очереди на заправках (видео)

С 1 июля стоимость бензина в Украине увеличится из-за возвращения НДС на топливо в 20%. Таким налог был до полномасштабного вторжения РФ и снижения до 7%

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В пятницу, 30 июня, на территории Украины наблюдаются очереди из автомобилей на заправках. Ажиотаж связан с возвращением налога на добавленную стоимость на топливо в 20% с 1 июля, сообщают местные Telegram-каналы Киева, Черкасс и Одессы.

В сети также появился ряд видеороликов, на которых можно увидеть скопление машин возле заправок в разных городах Украины. Как отмечает один из авторов видео, с завтрашнего дня ожидается подорожание бензина на 12 гривен.

Подорожание бензина в Украине: что говорят эксперты

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский 31 марта отметил, что увеличение НДС на бензин, дизель и газ с 7% до 20% приведет к подорожанию топлива на 5-7 гривен.

В свою очередь бизнесмен Дмитрий Леушкин предположил, что цены вырастут на 7-10 гривен в зависимости от котировок на тот момент. По его мнению, рост цен на стелах будет не пропорциональным росту самого топлива, часть компенсируют снижением маркетинговых скидок.

Напомним, что 30 марта глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что с 1 июля НДС на топливо снова станет 20%. Таким он был до полномасштабного вторжения РФ и снижения до 7%. По его словам, снижение налога было "огромной ошибкой".

Ранее, 6 января, стало известно, что Министерство финансов уже подготовило законопроект для увеличения акциза в соответствии с директивами Евросоюза. В частности, акциз на газ для авто поэтапно увеличится более, чем в два раза — с 52 до 125 евро за 1000 литров.