Подорожчання бензину в Україні: у низці міст з'явилися черги на заправках (відео)

З 1 липня вартість бензину в Україні збільшиться через повернення ПДВ на паливо в 20%. Таким податок був до повномасштабного вторгнення РФ і зниження до 7%

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У п'ятницю, 30 червня, на території України спостерігаються черги з автомобілів на заправках. Ажіотаж пов'язаний із поверненням податку на додану вартість на паливо у 20% з 1 липня, повідомляють місцеві Telegram-канали Києва, Черкас та Одеси.

У мережі також з'явилася низка відеороликів, на яких можна побачити скупчення машин біля заправок у різних містах України. Як зазначає один з авторів відео, із завтрашнього дня очікується подорожчання бензину на 12 гривень.

Подорожчання бензину в Україні: що кажуть експерти

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський 31 березня зазначив, що збільшення ПДВ на бензин, дизель і газ із 7% до 20% призведе до подорожчання палива на 5-7 гривень.

Зі свого боку бізнесмен Дмитро Леушкін припустив, що ціни зростуть на 7-10 гривень залежно від котирувань на той момент. На його думку, зростання цін на стелах буде не пропорційним зростанню самого палива, частину компенсують зниженням маркетингових знижок.

Нагадаємо, що 30 березня голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що з 1 липня ПДВ на паливо знову стане 20%. Таким він був до повномасштабного вторгнення РФ і зниження до 7%. За його словами, зниження податку було "величезною помилкою".

Раніше, 6 січня, стало відомо, що Міністерство фінансів уже підготувало законопроєкт для збільшення акцизу відповідно до директив Євросоюзу. Зокрема, акциз на газ для авто поетапно збільшиться більш ніж удвічі — з 52 до 125 євро за 1000 літрів.