Зелена жижа, а не бензин: у Львові стався скандал на одній з АЗС (відео)

У бензобаки залили неякісне паливо і 20 машин одразу вийшло з ладу. Компанія обіцяє водіям компенсувати витрати на ремонт та евакуатори.

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У Львові на одній з автозаправок "ОККО" в автомобілі заливали неякісне пальне. Багато машин через це вийшли з ладу, розповіли водії місцевому виданню DailyLviv.

Водії заправлялися бензином марки А-95 на АЗС, що знаходиться на виїзді зі Львова в бік Стрия. Несподівано вони зупинилися посеред дороги, проїхавши кілька кілометрів.

Судячи з кадрів із соцмереж, бензин із заправної колонки навіть візуально не схожий на пальне. Рідину зеленого кольору налили в пляшку, а потім показали працівниками АЗС і поліції.

Через неякісний бензин з ладу вийшли щонайменше 20 автомобілів

"З ладу вийшли щонайменше 20 автомобілів. Власники автомобілів змушені були викликати евакуатори та поліцію", — повідомили постраждалі.

Люди чекали на поліцію понад півтори години, зазначив Telegram-канал "Львів Інформує".

Можливо, причина ситуації полягає в ажіотажі на АЗС через підвищення ПДВ на паливо з 1 липня. У резервуарах могло закінчуватися пальне, тому осад потрапив у бензобаки машин, пояснює видання Varta1.

У бензобаки міг потрапити осад від палива

"Бензиновий скандал" на АЗС: що кажуть власники?

Мережа АЗС відреагувала на проблему вночі 30 червня. Сталася технічна несправність — вода потрапила в резервуар із бензином марки А-95, повідомила компанія у Facebook.

"Не в наших правилах замовчувати такі речі. Ми визнаємо технічну несправність і приносимо вибачення за завдані незручності", — заявили фахівці.

Усім водіям, які заправилися на цій АЗС бензином А-95 і виявили несправності в автомобілях, просять звернутися на гарячу лінію.

"Ми фіксуємо всі звернення, оперативно опрацьовуємо заявки, витрати на ремонт і евакуатори будуть компенсовані", — пообіцяли в компанії.

Нагадаємо, що з 30 червня в містах України спостерігалися черги на АЗС. Влада повернула податок на додану вартість на паливо в розмірі 20%.

Експерти ринку зазначали, що збільшення ПДВ на бензин, дизель і газ із 7% до 20% спричинить подорожчання палива в середньому до 7 гривень.