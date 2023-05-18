Бензин, дизель, автогаз. Угрожает ли украинцам дефицит горючего и как изменятся цены летом

Кабинет Министров Украины запретил импорт горючего, имеющего российское происхождение. Больше всего эмбарго отразится на стоимости автомобильного газа, говорят эксперты. Однако после возврата НДС, который планируется с 1 июля, цены вырастут также и на импортный бензин и дизель.

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Кабинет Министров Украины в мае расширил перечень товаров, которые имеют происхождение из РФ и импортируются в Украину. Согласно постановлению КМУ №459 от 9 мая 2023 года, теперь в перечне запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины — нефть, нефтепродукты, биодизель и нефтяной газ. Эксперты говорят — прямой импорт таких продуктов из государства-агрессора был запрещен и в прошлом году, однако российские нефтепродукты попадали в Украину с других рынков — как из стран Евросоюза, так и из Турции и Египта. В целом, по разным оценкам, за последний год более 20% импортного автомобильного газа, поставляемого трейдерами в Украину, имели российское происхождение.

Без российского автогаза. Что изменится на рынке горючего после введения эмбарго

Россия до вооруженного нападения на Украину была одним из главных поставщиков нефти и нефтепродуктов. По данным Госстата, за 2021 год из РФ в Украину поступило нефти и нефтепродуктов на сумму свыше $3,4 млрд. Более того, импорт такой продукции в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырос на 33%. Данных за 2022 год нет, кроме января 2022 года. В январе прошлого года было ввезено нефти и горючего из РФ на сумму $444 млн. После вторжения РФ поставки нефти и горючего из РФ прекратились, но не полностью, ведь европейские страны, Турция, Египет, Казахстан продолжали покупать и нефть, и нефтепродукты в России. А дальше украинские трейдеры ввозили в Украину горючее, которое частично или полностью имело российское происхождение.

До введения Кабмином эмбарго на горючее с российскими корнями мало кто из трейдеров обращал внимание на происхождение продукции.

"Конечно, рынок открыт, а прямого запрета на поставку российских нефтепродуктов до 5 февраля 2023 года в Европе не было, то эти нефтепродукты (имевшие российское происхождение) через открытые европейские рынки поставлялись в Украину", — говорит директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

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По его словам, трейдеры в своих контрактах опирались на соотношение цены и качества. Однако на происхождение горючего внимания почти не обращали. Конечно, не все, некоторые крупные компании изучали происхождение продукции, чтобы не оказаться в каких-либо скандальных историях относительно покупки российских нефтепродуктов.

Россия продолжает поставлять нефтепродукты в Турцию и другие страны, откуда такое топливо может попадать в Украину

По мнению Рябцева, введенное КМУ в мае эмбарго на горючее с российскими корнями не будет оказывать особого влияния на рынок. "Не думаю, что возникнут проблемы, сейчас уже введено эмбарго на российские нефтепродукты в ЕС, соблюдение норм будет уже лишь формальностью, ведь и так количество российских нефтепродуктов уменьшается из-за запрета от 5 февраля в ЕС", — отметил эксперт. Он говорит, что больше запрещение импорта нефтепродуктов российского происхождения будет иметь влияние на рынок автогаза, где традиционно в Украине была высока доля российской продукции.

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"Что касается автогаза, то вот с этим продуктом теперь больше будут обращать внимание на происхождение, и в этом сегменте действительно будет коррекция цен. Но на АЗС не ожидается дефицита. Нехватки нефтепродуктов в Европе нет, и у нас не будет проблем с поступлением ресурса на АЗС", — считает Геннадий Рябцев.

Схематоз и сертификат. Очистится ли украинский рынок от российского топлива

Появление постановления КМУ по эмбарго на импорт горючего российского происхождения действительно повлияет на ситуацию, говорят опрошенные Фокусом эксперты, которые уверены: доля продуктов с российскими корнями на АЗС Украины будет точно снижаться. Однако окончательно избавиться от автогаза или дизеля российского происхождения пока вряд ли удастся, ведь ресурс из РФ имеет для трейдеров очень привлекательную цену.

Топливо с российскими корнями — дешевле, чем чисто европейский продукт с сертификатом EUR1 Фото: Daily Mail

"Есть две цены на рынке — 24 тыс. за тонну газа с российским происхождением и 31 тыс. грн. за тонну газа европейского производства. Разница 30%. Все это знают. Ряд компаний в Украине считают, что они не имеют морального права торговать российскими нефтепродуктами, это так называемые правильные трейдеры, они забили тревогу. А есть компании, которым неважно, чем торговать. В итоге было принято постановление КМУ о запрете, но я далек от мнения, что удастся достичь полной очистки от российских нефтепродуктов", — рассказал Фокусу директор группы компаний PRIME Дмитрий Леушкин. Он убежден: все равно в Европе найдется некий переработчик, компания, которая без моральных составляющих будет покупать нефтепродукты в России и подделывать сертификаты происхождения.

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"Сейчас, конечно, говорят, что сертификат EUR1 невозможно подделать, но я не верю", — говорит эксперт. По его словам, также горючее с российскими корнями будет попадать на украинский рынок из-за поставок из Турции, Казахстана, Египта.

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"Мы понимаем, что из Турции идет российский дизель, из Египта также поступает дизель с российским происхождением. И вопрос — можем ли мы запретить дизель из Турции? Вряд ли, ведь это политика. Дизель к нам идет никакой не турецкий. Но запретить нельзя, поскольку Турция нам помогает, поддерживает Украину", — говорит Дмитрий Леушкин. По его мнению, схемы поставки горючего с российскими корнями в Украину продолжат свое существование. Однако цены на рынке автомобильного газа вскоре будут откорректированы — вероятно, речь идет о росте цены на 3 грн на литр.

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Пока дефицита горючего в Украине нет, а трейдеры постоянно ввозят в страну все виды необходимых потребителям нефтепродуктов. Хотя в Минэнерго полагают, что созданных в Украине запасов топлива все еще недостаточно. "Сегодня в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять в течение не более 10-30 дней за счет собственной добычи и имеющихся запасов. Этого критически мало, учитывая все коварство врага, с которым мы имеем дело, нельзя исключать риск очередной попытки лишить нас топлива", — заявил недавно заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Хотя в последнее время цены на АЗС снижались, эксперты предупреждают, что летом возможно повышение стоимости горючего. Прежде всего, из-за запланированного возврата НДС на нефтепродукты — сейчас он составляет 7%, а с 1 июля планируется возврат уровня НДС на довоенный уровень — 20%. Кроме того, есть намерение вернуть отмененные ранее акцизы на горючее.

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"Возврат налогов приведет к повышению цен в розничных сетях, альтруистов на рынке нет, никто не будет сокращать собственные прибыли, все будет переносится на конечного потребителя. НДС если с 7% до 20% вырастет, то речь идет об увеличении цены до 2-3 грн за литр. Для газа — где-то 1 грн. Думаю, горючее подорожает меньше, чем на 10%", — говорит Геннадий Рябцев. Однако Дмитрий Леушкин менее оптимистичен по поводу будущего повышения цен. По его мнению, из-за возврата НДС розничные цены на бензин и дизель вырастут, как минимум, на 5-6 грн (за литр). "Летом цены пойдут вверх. К этому все идет. Цена дизеля с 1 июля на АЗС будет 50-55 грн", — говорит Дмитрий Леушкин.

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